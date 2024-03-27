在空中也可以品嘗美食 華航雲端饗宴攜手米香高端出經典菜

華航（2610）機上餐飲再添星光，27日宣布與台灣米其林一星台北美福大飯店米香餐廳攜手端佳餚，推出「雲端台菜星級饗宴」，將經典台式料理帶上高空，4月1日起於台灣出發的區域線如東南亞、兩岸及部份日韓航線全艙等亮相，商務艙/豪華商務艙、豪華經濟艙、經濟艙的所有旅客都可品嚐到由米香精心為華航設計的道地台灣味。

華航總經理高星潢表示，作為國內航空業領導者，華航致力為旅客提供最優質的飛行體驗，餐飲方面陸續在不同航線與各料理領域佼佼者合作，米香善用當令在地食材為華航設計全艙等專屬佳餚，與華航「永續、環保」的經營理念結合，將家鄉味帶上高空，向國際宣傳台灣美食文化。華航也將持續優化空中餐飲的品質及多樣性，為旅客打造每一趟賓至如歸的旅程。

米食在台灣飲食文化中占有重要地位，米香台菜總主廚陳永華承襲早年老師傅的料理手藝，重現台灣人的味覺記憶，將台菜獨樹一格的雅致搬上餐桌，讓「特色小吃」成精緻美味，並融合遍跡歐亞習得的烹飪技術，為傳統台式經典菜色注入新的靈魂，發展出包羅萬象的台菜料理，讓米香連續三年獲得米其林一星肯定。此次華航與米香合作的機上餐點，為餐廳內熱門料理及部分隱藏菜單，全艙等品項多達 15 項，經過雙方依據機上條件反覆研修，終將台灣在地好滋味端上萬呎高空。

華航「雲端台菜星級饗宴」商務艙/豪華商務艙餐點，首波推出前菜「梅汁鮑魚雞胸沙律」搭配主菜「乾燒明蝦烏魚子炒飯」，沙拉佐醬由陳主廚特別設計酸香甘美的百搭「梅汁醬」，配上海陸雙鮮鮑魚及雞肉，主菜則選用嘉義野生烏魚子，鹹香的烏魚子拌炒 Q 彈米飯，搭配風味十足的乾燒明蝦，呈現滿滿台味。未來也將輪替不同菜色，包含前菜「松露海鮮纖沙律」、「芥味干貝櫻桃鴨」，主菜「招牌三杯雞番薯籤飯」、「番茄牛腩肉藜麥飯」等。

首波登場菜色還有豪華經濟艙前菜「梅汁沙拉鮮時蔬」、主菜「米香麻油松阪豬肉飯」及經濟艙主菜「米香糖醋雞丁飯」。香氣馥郁的古早味麻油與松阪豬翻炒，配上米飯令人食指大動；糖醋雞丁則是享譽國際的台式經典菜色，酸甜好滋味在高空飄香。日後也將有不同菜色交替上機，包括豪華經濟艙前菜「芒果蝦仁沙律」、「海陸鮮時蔬」，主菜「蔭瓜蛋黃蒸肉藜麥飯」、「蔭油雞球飯」，經濟艙主菜「招牌蝦仁炒米粉」、「紅趜燒豚肉飯」等。