2024年永續旅遊調查：逾8成旅客期望永續旅遊

隨著氣候變遷日益嚴重，永續已成為人們高度關注的旅遊議題，根據科技旅遊平台Agoda 2024永續旅遊調查顯示，有超過八成的台灣旅客期望更永續的旅遊方式，此外近兩成的旅客也已經採取實際行動，而優惠以及相關行程能有效提升旅客選擇永續旅遊的動機。

根據Agoda調查指出，「價錢」是影響旅客選擇的重要因素，其中台灣、新加坡及印尼為最在乎價格的三大市場，超過半數的旅客表示若有相關優惠，則會更傾向選擇永續旅遊。

排名第二的影響因素為「永續旅遊行程規劃」，菲律賓、越南及泰國的旅客表示若有自然生態保護區或支持當地產業等行程會提升對永續旅遊的興趣，緊接著依序是「清楚的永續準則」、「環境教育與意識」和「當地政府所實施的永續政策」。

Agoda 東南亞、大洋洲和印度區域副總裁Enric Casals表示：「調查顯示旅客偏好選擇更永續的旅遊方式，Agoda的Eco Deals活動不只提供旅客最高15%的折扣，只要每增加一筆訂單，Agoda就會捐出1美金給予世界自然基金會(WWF)，目標捐出總額100萬美金，希望攜手旅客為永續盡一份力。」

對於永續旅行實踐方式，超過四分之一（26%）的受訪者選擇「購買當地商品」，第二是「回收再利用或減少浪費」（20%），第三則是「參與保育為主的活動和導覽」（17%）。台灣旅客則最優先考慮「回收再利用或減少浪費」，例如毛巾再利用計畫等，其次則是支持當地社區和保育項目。

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