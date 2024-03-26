紡拓會科專成果 德 PERFORMANCE DAYS 展吸睛 攻低碳永續

紡拓會在經濟部技術司支持下，科專研發成果今年再次進軍德國慕尼黑特蘭PERFORMANCE DAYS 2024展（3月20至21日），展現科專技術成果在產業永續發展方面的創新應用。TEXBONDER®作為生產紡織終端成品應用端的綠色貼合膠膜新材料，再次成為注目焦點之一；低碳材料與永續再生循環的創新技術，單一材料源頭設計與新材料技術變革，強化功能性產品的耐用性，更可以廣泛應用於功能性複合布料，降低能源消耗與零廢棄物，在此展會中低碳永續的應用，吸引國際品牌參觀者的關注與現場技術交流熱絡。

展會現場，買主以歐洲地區的品牌商為主，也有來自美國、印度及斯里蘭卡等地區的品牌及成衣業者，如：義大利戶外運動鞋品牌Scarpa尋找客製化合作的鞋材製造商以及鞋用r-TPEE、挪威戶外服飾品牌Norrøna尋找防水袋包材、義大利戶外用品品牌Martini Sportswear、美國內衣品牌Vctoria Secret等，對紡拓會科專研發技術與產業應用範疇，表示高度興趣與後續技術合作的交流。

與此同時，紡拓會不單推出紡織品精緻縫製技術研發成果，也針對民生用高強度紡織品創新材料應用與製程需求，將先期科專研究的高強度紡織品縫合新材料，進行「投石問路」初探國際市場，做為未來持續開發特用於紡織品的縫製創新材料與技術。以貼代縫技術，成功加值紡織品，應用終端產品提高附加價值。此耐久貼合膠膜與布料同材質，創新縫製技術在服裝、袋包、鞋類、家飾用品、汽車內飾、醫療紡織品等終端領域廣泛應用，同時也通過歐盟高規格的 REACH 和 RoHS 檢測，確保了環保、安全和無毒的特性，與全球減碳議題保持一致。

紡拓會 TEXBONDER® 縫合技術為核心，相關研發成果已技轉國內多家業者，並成功獲得美國、歐盟和台灣等地的多項發明專利，同時也促成台灣綠色材料產業鏈的完整生態，這科專技術成果不僅符合國際最新的循環經濟趨勢需求，更引領台灣紡織業打進國際品牌供應鏈，開拓新市場。

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