快訊

超標近40倍...日本進口秋刀魚乾檢出一級致癌物 食藥署：50公斤全數退運銷毀

遠百信義A13寶林茶室爆食物中毒1死 三重聯醫還原39歲男搶救過程

怪男台北車站隨機噴辣椒水 旅客狂咳嗽喊「差點死在那」

紡拓會科專成果 德 PERFORMANCE DAYS 展吸睛 攻低碳永續

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導
紡拓會科專成果獲國際品牌及成衣業者關注，現場熱絡交流。紡拓會提供／照
紡拓會科專成果獲國際品牌及成衣業者關注，現場熱絡交流。紡拓會提供／照

紡拓會在經濟部技術司支持下，科專研發成果今年再次進軍德國慕尼黑特蘭PERFORMANCE DAYS 2024展（3月20至21日），展現科專技術成果在產業永續發展方面的創新應用。TEXBONDER®作為生產紡織終端成品應用端的綠色貼合膠膜新材料，再次成為注目焦點之一；低碳材料與永續再生循環的創新技術，單一材料源頭設計與新材料技術變革，強化功能性產品的耐用性，更可以廣泛應用於功能性複合布料，降低能源消耗與零廢棄物，在此展會中低碳永續的應用，吸引國際品牌參觀者的關注與現場技術交流熱絡。

展會現場，買主以歐洲地區的品牌商為主，也有來自美國、印度及斯里蘭卡等地區的品牌及成衣業者，如：義大利戶外運動鞋品牌Scarpa尋找客製化合作的鞋材製造商以及鞋用r-TPEE、挪威戶外服飾品牌Norrøna尋找防水袋包材、義大利戶外用品品牌Martini Sportswear、美國內衣品牌Vctoria Secret等，對紡拓會科專研發技術與產業應用範疇，表示高度興趣與後續技術合作的交流。

與此同時，紡拓會不單推出紡織品精緻縫製技術研發成果，也針對民生用高強度紡織品創新材料應用與製程需求，將先期科專研究的高強度紡織品縫合新材料，進行「投石問路」初探國際市場，做為未來持續開發特用於紡織品的縫製創新材料與技術。以貼代縫技術，成功加值紡織品，應用終端產品提高附加價值。此耐久貼合膠膜與布料同材質，創新縫製技術在服裝、袋包、鞋類、家飾用品、汽車內飾、醫療紡織品等終端領域廣泛應用，同時也通過歐盟高規格的 REACH 和 RoHS 檢測，確保了環保、安全和無毒的特性，與全球減碳議題保持一致。

紡拓會 TEXBONDER® 縫合技術為核心，相關研發成果已技轉國內多家業者，並成功獲得美國、歐盟和台灣等地的多項發明專利，同時也促成台灣綠色材料產業鏈的完整生態，這科專技術成果不僅符合國際最新的循環經濟趨勢需求，更引領台灣紡織業打進國際品牌供應鏈，開拓新市場。

延伸閱讀

元大銀行取得金融線上服務碳標籤「鑽金碳吉」帳戶一同減碳卡好康

綠色低碳躍進 陸經濟新引擎

高股息標的 人氣超旺

光寶斥資15.9億擴建高雄二廠機電工程 整體投資逾百億元

相關新聞

雄獅看2024年歐洲團費平均漲近二成 日本漲10%

疫後快速成長的國際旅遊需求今年將延燒，且旅遊價格持續攀升。雄獅（2731）董事總經理黃信川26日表示，首季出團量可望較去...

日本人氣女星內田理央 擔任台虎日本品牌大使

迎來開航10周年慶的台灣虎航（6757），26日於日本東京舉辦記者會並正式宣布邀請日本人氣女星內田理央擔任台灣虎航日本品...

槓桿成顯學、雙貸族再創新高 專家：反轉不得了

央行日前宣布升息，同時有房貸、信貸族群，負擔更重。住商機構統計聯徵中心資料，今年全國1月同時有房貸、信貸人數達36萬35...

長榮收購資產引爆爭議 小股東控告董事會十位成員

長榮小股東昨（25）日委託律師林文鵬，控告張國華為首的長榮董事會十位成員，花費長榮近300億元資金，購買巴拿馬長榮國際旗...

台灣人好有錢…超跑賣翻天 法拉利銷量四年多一倍

英國金融時報（FT）報導，法拉利（Ferrari）跑車最近四年在台灣銷量翻升一倍，反映不少人因晶片熱潮致富，全球供應鏈調...

長榮小股東控告董事會十位成員 這一齣...項莊舞劍？

長榮小股東昨（25）日委託律師林文鵬，控告張國華為首的長榮董事會十位董事，涉嫌證交法特別背信罪及非常規交易罪。雖然名為小...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。