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陽明法說會／紅海危機對實質艙位供給衝擊大 目前運費對長約談判有利

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

陽明海運（2609）今天舉行線上法說，紅海危機，全球貨櫃輪運力的確受到影響，對於需求面影響不大，對於實質艙位的供給影響大。航商跟客人的長約談判還在持續當中，目前的運費對於船東年度長約的談判是較為有利的。

紅海危機，全球貨櫃輪運力的確受到影響，第1季的閒置率已經降到最低，航商需要投入大量的船舶，遠東到地中海受影響最大，紅海造成船舶全球船舶周轉率降低，根據第1季全球船舶班的派遣概況，受到影響約2-3成之間。

陽明表示，對運價來說，紅海危機吸收市場過多的艙位，事情太臨時，所有航商起初調動船舶有困難，也進一步推升運價，但年後市場修正，後市看紅海什麼時候結束，以及第3季後需求能否提供支撐，都還在觀望。

航商跟客人的亞洲-北美線的長約談判還在持續當中，合約內容也不會透漏，陽明也證實，目前的運費對於船東年度長約的談判是較為有利的，談判都還在進行當中，持續觀察市場變化，每個合約有不同的考量。

陽明也進一步指出，巴拿馬運河現在略有改善，大型的船舶可以通過的數量從6艘變7艘，陽明也調整兩個航次的船舶重返巴拿馬運河。

土耳其船舶意外事件，這艘船已經經過土耳其官方許可，可以開始移除損害的部分，目前正在等船東的報告，才知道這艘船舶何時可以適航回到船隊提供服務，目前所有航次都沒有受到此事件影響。

巴拿馬運河 陽明海運

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