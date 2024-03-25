貿易署助紡織業者重返印尼市場 高值化織品成果豐碩
「印尼國際紡織成衣配件展INATEX」甫於3月23日閉幕，紡拓會共徵集台灣富綢（1454）、三芳化學（1307）、薛長興、非司比、聚虹、三榮、鋒尚與逸祥等8家紡織成衣業者赴雅加達參展，成功吸引逾800人次買主參觀，預計商機達600萬美元以上。
紡拓會表示，2023年印尼為我國紡織品第4大出口市場及第7大紡織品進口來源，為我業者重要之拓銷目標市場。INATEX是印尼地區規模最大，且展品類別最完善的紡織成衣配件展覽，紡拓會未來仍將持續組團參加。
為增加臺灣廠商的曝光度，紡拓會透過電子報、電子型錄與實體文宣推廣臺灣館，輔以風格鮮明形象之建館設計，成功吸引買主駐足參觀台灣館所展出的各式兼具流行美學、功能性與永續性之紗線、布料與服飾相關產品。
根據現場調查指出，造訪臺灣館買主超過800人次，以來自印尼地區的Buying Office、貿易商、品牌商與設計師為主，洽詢休閒運動用之紗線、布料及服飾產品，預計商機達600萬美元以上。
根據大會統計，本屆共有來自臺灣、日本、瑞士、荷蘭、中國大陸、越南、印尼、印度等16個國家和地區共計600家參展商，展品涵蓋各式紡織機械、印染機械、縫製設備、紗線、布料、輔料與服飾等，一覽紡織成衣產業科技創新與嶄新應用，大會展期間辦理研討會、工作坊、形象區以及B2B線上媒合系統等活動，共計吸引來自全球26國2萬人次入場參觀，包含HIJUP、Dyah Ayu Andari、Cotton Ink、Zyta Delia、Darahkubiru等印尼在地流行及休閒服飾品牌買主到場參觀。
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