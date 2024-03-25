央行升息誰最慘？這都利率成數不如人 買房老小破

央行無預警升息半碼，住商機構彙整聯徵中心最新資料發現，與央行六波升息前的2022年Q1相比，全國核貸成數微增0.12個百分點，利率增加0.66個百分點，其中北市貸款利率增幅與核貸成數跌幅均居六都之首。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，除利率因升息增加外，核貸成數主要都會各有消長，但仍呈現正成長，顯見銀行對市場仍有一定信心。

其中北市老宅、小宅交易比例高，此兩類物件貸款條件差，加上北市新案少，較不易出現整批交屋貸款，導致出現貸款成數偏低，利率卻偏高的狀況。

從利率來看，北市2023年Q4貸款利率達2.12%，核貸成數中位數為76.84%，與2022年Q1數據相比，分別增加0.7個百分點、減少1.33個百分點。新北與台中房貸利率各增加0.67個百分點緊追在後，但各區差異不大。

但值得注意的是，台中、台南的貸款利率都達2.14%，勝過其他四都。徐佳馨認為，會針對個別借款人採取不一態度，如為自營商恐怕多少影響貸款狀況，同時中南部標的在銀行貸款時條件就稍弱，多少影響利率與其他條件。

另觀察除了北市之外的五都，核貸成數中位數都已貼近於8成，此趨勢與政府推出新青安貸款有關。六都除了北市之外，都有不少重劃區議題，重劃區的低總價物件吸引年輕族購屋，由於首購族手頭現金有限，大多得要貸滿8成才得買房，因此才讓五都核貸成數中位數均達近8成。

大家房屋企研公關主任賴志昶指出，對於購屋人來說，升息半碼看似不多，但長期來說也會成為一大壓力，房貸族更要留預備金，特別是還有多間貸款要還款的買家，建議還是要保守以對，但對於自用買方來說，政府優惠房貸在過去多次升息後均有政策性補貼，已經申請優惠房貸的小資族不用擔心。 六都與全國近期貸款成數與利率變化。資料來源／住商不動產

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