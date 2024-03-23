上銀機械碩士論文獎第20屆揭曉 中央大學奪最大贏家

由上銀科技（2049）主辦的第20屆「上銀機械碩士論文獎(Hiwin Thesis Award) 」23日舉行頒獎典禮，中央大學學生李韋廷與教授何正榮以「超快雷射薄石英晶圓微鑽孔研究」奪得金質獎、獎金100萬元；何正榮首次獲獎即勇奪最高榮譽金質獎，贏得評審一致的青睞與肯定。

同時，中央大學本屆推薦5篇論文參選，有4篇進入決審，最終有3篇獲獎，一口氣囊括了金質獎、銅質獎及佳作獎，堪稱本屆最大贏家。

上銀科技董事長卓文恒表示，本屆共有90篇論文被推薦參選，總計21個大學參與。其中，工具機跟零組件領域的論文高達25篇參選，顯示「上銀機械碩士論文獎」20年來已深入各大學機械相關領域的系所。

評審委員經公正、公平、公開、嚴謹的審查程序，初審後有44篇進入複審，其中27篇進入決審，最後13篇獲獎。而評審過程競爭相當激烈，不僅同學們緊張，評審委員們也十分辛苦審核，能得獎實屬不易，均為此領域的佼佼者。

上銀科技自2004年起辦理「上銀機械碩士論文獎」，每年投入超過1,000萬元經費，鼓勵大學研究所師生投入精密機械研究領域，累計20屆參賽論文共1,927篇，得獎篇數共300篇，得獎師生合計636人。

上銀除提供高額獎金與公開表揚之外，為提升得獎師生的國際視野，與精密機械研發技術能量，還安排各屆得獎師生前往日本參觀專業大展並參訪日本指標性大廠。

2023年疫情解封後，特別安排日本見學之旅，讓受疫情影響的第15至18屆得獎人也能參加，此次共分三團61位得獎師生參加，行程包含看展：2023MECT名古屋機械展、iREX機器人展與SEMICON半導體展；參觀國際級工業大廠OKUMA大隈株式会社、SUMITOMO住友重工與MAKINO牧野工具機與體驗當地文化。

行程中也貼心安排晚會交流活動，透過師生們交流分享激盪出創新的火花，除了讓師生拓展視野，更希望獲獎師生在參訪中，能獲取他國精密機械產業的特長，應用於工作中或將研究方向與國際接軌。

二十年來，上銀透過機械碩士論文獎的舉辦，讓大學機械相關系所全部「動」起來，尤其是教學孜孜不倦的教授們，對台灣精密機械工業奠下良好的基礎；而機械系所畢業生，也投入產業界為台灣注入一股新的活力，同時拋磚引玉進而帶動一些企業論文獎的創設與舉辦。

也因此，上銀機械碩士論文獎多年來備受國內機械業與學術界重視及讚譽，被譽為機械業的「諾貝爾獎」，持續激發教授與學子的熱誠，吸引更多青年學子投入機械科技領域的未來，也逐年蓄積台灣研發創新的能量。 中央大學何正榮、李韋廷師生以「超快雷射薄石英晶圓微鑽孔研究」奪金質獎。記者宋健生/攝影 第20屆「上銀機械碩士論文獎」得獎名單。資料來源：上銀科技

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