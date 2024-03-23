台中漁人町日本星光市集「百萬購物金大放送」27日開跑

兒童節就是要在台中過！漁人町日本星光市集「百萬購物金大放送」活動將於3月27日正式開跑，帶領民眾搶先體驗海洋充氣城堡、還可月月抽日本來回機票，讓家長帶孩子出國不是夢。

漁人町星光市集翻轉對台中魚市場的認知，作為中台灣最大海鮮魚貨交易平台，強調環保、健康和衛生，並引領全台市集潮流，首創太陽能型市集，占地700坪的大型廣場，擁有破千格停車空間，方便民衆停車需求。

漁人町星光市集自去年9月開幕至今，人潮高峰單日湧入3萬人，輔導業者攜手共建118個日式木造攤位，作為青年品牌基地，促進地方經濟發展，深化70家在地品牌，也支持在地年輕創業者，實現地方振興的使命。

這次響應兒童節，市集為親子打造了中台灣大型充氣裝置藝術「咪將」與主題式海洋充氣城堡，專屬系列童画工作坊、16場舞台表演，以及近百攤美食與手作市集，並特別回饋民眾購物金。

漁人町星光市集推出專屬會員的APP，下載註冊即贈購物金50元，4月主打活動「月月抽日本來回機票」，讓家長帶孩子出國不是夢，歡迎大小朋友一同共襄盛舉。

現場破百格攤位美食響應回饋兌換，此次更特別邀請台中魚市場、潮港城國際美食館響應送好禮，活動優惠與神秘好禮不定期大放送。

今年兒童節，漁人町日本星光市集也將舉辦一場令人期待的盛事-童丸節。現場結合日本兒童節象徵的飄揚鯉魚旗相輝映，仿佛穿越時空進入一個充滿古典和現代融合的奇幻世界。

漁人町星光市集還特別為孩子打造具有整體高度10米的裝置藝術「咪將」，經過台中74交流道馬上就可以欣賞，用貓奴熱愛的肉球，一起迎接4月份這充滿童心與歡笑日子。

另外，室內海洋城堡近6公尺長的無敵好玩海洋生物等，透過裝置藝術帶領兒童體驗藝術多元性與趣味，開啟孩子的冒險勇氣，也學習海洋生態的保育意識。 主題式海洋充氣城堡透過裝置藝術，帶領兒童體驗藝術多元性與趣味。漁人町星光市集提供 漁人町星光市集自去年9月開幕至今，人潮高峰單日湧入3萬人。漁人町星光市集提供

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