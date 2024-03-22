裕民航運與日本伊藤忠商社簽署備忘錄 共同開發氨氣雙燃料船舶

裕民航運（2606）子公司裕民航運（新加坡）與日本伊藤忠商事株式會社（ITOCHU） 於3月22日共同簽署一分合作備忘錄（MoU），共同探討開發及營運氨氣雙燃料（ammonia dual-fuel）散貨船。

結合裕民航運表示，期望與伊藤忠商社共同合作下，能成為國際海運業在脫碳技術方面領導者。裕民航運對雙燃料船舶技術的投入、執行和商業化的經驗和能力，促使主要貨主、造船廠及船東三方建立緊密的合作關係，而這些經驗將在推進氨氣燃料船舶的開發中發揮重要的關鍵作用。

裕民除擁有四艘液化天然氣雙燃料海岬型散貨船外，目前也積極進行安裝旋轉風帆（Rotor Sail）、碳捕捉系統（carbon capture system）以及將傳統油料系統改裝為甲醇雙燃料（methanol dual-fuel）船舶的可行性研究。這些行動預期將顯著減少現有船隊的碳足跡。

與裕民的合作備忘錄也是伊藤忠商社「綜合專案（Integrated Project）」的一部分，該專案主要是透過開發氨氣雙燃料船舶並與行業夥伴建立全球氨氣供應鏈來降低溫室氣體排放。這將進一步使伊藤忠商社加速建設永續能源供應鏈，促進低碳社會的實現，並減輕全球環境的負擔。

國際海運業的溫室氣體（GHG）排放量據估計在2018年約占全球總排放量的2.1%。國際海事組織（IMO）於2023年制定了溫室氣體減排目標，預計2050年實現淨零溫室氣體排放。而使用氨氣為替代燃料預計將成為航運業實現碳排淨零目標的可行性方案。

此合作備忘錄還概述了探討和實施其他降低海運排放的解決方案，例如使用甲醇等替代燃料以及各種節能設備。

裕民航運目前擁有Capesize、Panamax、Post Panamax、Ultramax、水泥專用船、超大型油輪（VLCC）及超大型礦砂船（VLOC）及海洋風電人員運輸船（CTV）等船型，自有船隊加上合資及在建船舶，裕民船隊運力合計為72艘，總載重噸位為877萬噸，海外設有新加坡及香港、廈門等子公司，國內則有專注綠能運輸的子公司裕民風能航運公司。

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