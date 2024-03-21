高雄智慧城市展開展 遠傳聚焦智慧醫療

「2024智慧城市展」高雄展21日盛大揭幕，遠傳（4904）在高雄展示十餘項「淨零城市」與「數位永續」創新應用，落實數位淨零科技力「新南向」，同時因應高雄展主打智慧醫療、綠能永續及智慧治理等三大特色，遠傳也展出「5G遠距診療-居家醫療照護」、「5G救護車」及「病歷上雲」三大應用，搶攻智慧醫療商機。

高雄市市長陳其邁、數位發展部政務次長李懷仁、國家發展委員會副主委高仙桂出席開幕暨頒獎典禮，遠傳電信以「低碳離島 淨零望安」微電網再生能源應用獲得「2024智慧城市創新應用獎」，由企業暨國際事業群執行副總曾詩淵代表出席及領獎。

曾詩淵表示，遠傳去年底進駐高雄港埠旅運中心，打造全新敏捷智能辦公室，全力拓展遠傳對南台灣產業界的服務。遠傳以「遠傳大人物 實戰數位力 驅動永續未來」為主題在北高同步參展，不僅要以遠傳的綠色資通訊技術力，將數位實戰經驗與淨零解決方案挺進高雄，協助政府打造淨零智慧城市、產業邁向永續升級，同時也致力一同向東南亞國家輸出，擴大新南向影響力。

響應衛服部推動電子病歷上雲政策，遠傳以自行開發的本地雲FET Cloud，提供高合規性、高客製彈性、高可用性與高成本效益的「病歷上雲」解決方案，可輕鬆作為企業原有私有雲的延伸及備援，並可協助多據點的醫療院所整合電信級網路，提供高資安等級的資訊交換，打造次世代醫療業專屬的一站式雲地整合服務，作為雲端及數位化管理的基石，加速轉型智慧醫院。

遠傳指出，此服務在「2023台灣醫療科技展」展出受到矚目及好評，也是首度在高雄展出，期望攜手南臺灣龐大的醫療體系及資源，共同加速轉型、接軌AI等數位科技，催生更多智慧醫療應用。

因應高齡化、少子化衝擊，遠距診療將成為未來新常態，遠傳以「5G遠距診療平台」作為核心，平台支援虛擬健保卡認證、醫療院所HIS系統整合及FHIR電子病歷交換，更獲得ISO27001、美國HIPAA等多重資訊安全認證。遠傳5G遠距診療除持續深入偏鄉、縮減城鄉醫療差距，也連結居家場域所需之科技照護，提供居家訪視、遠距醫療及遠距照護等創新性「居家醫療照護」模式，滿足龐大的居家與長照需求。

同時遠傳指出，亦將展出上個月在2024世界行動通訊大會（MWC）大放異彩的「5G救護車」應用，透過5G低延遲、高解析傳輸，能有效提升緊急救護成功率。遠傳5G救護車已支援包含台南市、台北市、澎湖縣、新竹縣、雲林縣、南投縣及桃園市等七個縣市的緊急救護，同時「遠傳5G救護車捐贈公益計畫」本月也已進行到第四站，並持續與更多縣市進行中，期望推廣這項5G「救援者應用」到更多地區，守護國人生命。

此外，遠傳表示，展出得到2024智慧城市創新應用獎的「微電網」應用，整合太陽光電、風力發電等再生能源，降低離島柴油發電，提供從創能、節能到儲能的一站式完整服務，透過削峰填谷調節電力、提升供電穩定與電網韌性。除了應用在離島、偏鄉外，未來更可應用在校園、社區、工廠園區等場域，打造防災型、社區型等微電網，打造淨零韌性永續家園。

遠傳企業暨國際事業群副總經理李鑑政今天下午在台北舉行的「2024全球電信商智慧城市大會：以5G的創新應用協助企業數位轉型」，參與座談，探討5G科技在智慧城市面臨的挑戰，李鑑政也以遠傳自身經驗分享，運用5G在智慧城市的能源管理、公共安全與交通、以及智慧製造與智慧醫療等應用場域，協助城市升級與產業轉型。