中鴻4月盤價平盤 鋼市暗潮洶湧面臨嚴峻考驗
中鴻（2014）21日開出4月新盤價，跟隨母公司中鋼（2002）腳步，內銷熱、冷軋與鍍鋅表價全部平盤，外銷則依產品及地區別調整，實際報價依當地市場而定。
法人分析指出，近期鋼市面臨嚴峻考驗，國內上下游鋼廠都很辛苦，尤其如何抵禦低價進口材更是重中之重，鋼價表面走平盤的路徑，實際上暗潮洶湧，海內外報盤較勁廝殺超出想像。21日中鴻收盤22.2元、漲0.2元。
中鴻表示，總體來看，近期受中國大陸節後需求啟動偏緩影響，鋼材市場呈非理性回檔；自3月中旬起，大陸多地鋼廠紛紛祭出「限價不跌」政策，並展開控產措施應對超跌，顯示在成本壓力下已無空間，鋼價勢必有所支撐；考量終端需求仍將陸續復甦，為提振市場信心並兼顧客戶競爭力，所以4月盤價保持平穩。
中鴻指出，鋼市雖低迷，但在全球總體經濟表現仍有利基因素醞釀中。根據標普全球 (S&P Global) 最新預測資料，3月再次上調2024年全球成長預測至2.6%，高於年初的2.3%。
中國大陸方面，兩會工作報告延續追求經濟穩定的基調，官方設定GDP增長目標維持5%，並將開始連續幾年發行超長期特別國債以用於重大項目建設，2024年先發行人民幣1兆元，活化資金有利投資。此外，大陸國務院部署大規模設備更新，展開相關「以舊換新」行動方案，涉及工程與農業機械、汽車及家電等方面，市場規模達人民幣5兆以上，將持續推動鋼材需求復甦，有利亞洲鋼市穩健發展。
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