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中市建物成長率6都居冠 這1區5年增成長7倍
台中市地政局表示，台中整體生活機能良好，吸引投資進駐。近5年台中土地建物登記案件總量成長率達5.06%，居六都之冠。其中，北屯區近五年在登記案件量等都名列前茅，成為熱點。東區則是連二年成長，建物第一次登記成長情形最為亮眼，5年增加1464棟，成長率為693.84%。
台灣房屋趨勢中心資深經理陳定中說，台中市土地建物登記案件總量成長率以北屯、東區表現最亮眼，代表這二區進入交屋潮，北屯因新案全台中量最多，如今進入交屋潮，東區因LaLaPort營運等因素帶動房市，因5年前推案量不多，因此增加棟數、幅度大。
地政局長吳存金說，為打造更舒適環境，台中市持續各期重劃區及區段徵收開發建設，包含13期大慶市地重劃、14期美和庄市地重劃、15期大里杙市地重劃、水湳機場原址（南北側）區段徵收、捷運北屯機廠區段徵收、豐富專案區段徵收、烏日前竹地區區段徵收及烏日九德地區區段徵收，因生活機能及公設逐步到位，以及多元的就業機會，成為移居者的首選。
地政局指出，北屯區有台中巨蛋等多項重大建設及開發，生活機能完善及便捷的交通，近五年在登記案件量、買賣登記案件量、買賣登記土地筆數、買賣登記建物棟數及建物第一次登記棟數都名列前茅，成為熱點。
地政局說明，東區在登記案件量、建物第一次登記、買賣登記案件量及買賣登記土地筆數連二年成長，其中建物第一次登記成長情形最為亮眼，自2019年的211棟，增加到去年的1675棟，成長率為693.84%。東區集中各項建設資源，並受惠於台中大車站計畫、鐵路立體化以及台中糖廠區段徵收，隨著知名商場進駐，並透過網路及多元行銷的推動，為此處注入了新活力、新發展。
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