中市建物成長率6都居冠 這1區5年增成長7倍

台中市地政局表示，台中整體生活機能良好，吸引投資進駐。近5年台中土地建物登記案件總量成長率達5.06%，居六都之冠。其中，北屯區近五年在登記案件量等都名列前茅，成為熱點。東區則是連二年成長，建物第一次登記成長情形最為亮眼，5年增加1464棟，成長率為693.84%。

台灣房屋趨勢中心資深經理陳定中說，台中市土地建物登記案件總量成長率以北屯、東區表現最亮眼，代表這二區進入交屋潮，北屯因新案全台中量最多，如今進入交屋潮，東區因LaLaPort營運等因素帶動房市，因5年前推案量不多，因此增加棟數、幅度大。

地政局長吳存金說，為打造更舒適環境，台中市持續各期重劃區及區段徵收開發建設，包含13期大慶市地重劃、14期美和庄市地重劃、15期大里杙市地重劃、水湳機場原址（南北側）區段徵收、捷運北屯機廠區段徵收、豐富專案區段徵收、烏日前竹地區區段徵收及烏日九德地區區段徵收，因生活機能及公設逐步到位，以及多元的就業機會，成為移居者的首選。

地政局指出，北屯區有台中巨蛋等多項重大建設及開發，生活機能完善及便捷的交通，近五年在登記案件量、買賣登記案件量、買賣登記土地筆數、買賣登記建物棟數及建物第一次登記棟數都名列前茅，成為熱點。