外送平台業務出售風波 foodpanda：台灣業務短期內不賣

台灣民眾對外送平台使用率穩定成長，但近期傳出外送平台foodpanda的母公司Delivery Hero曾與Uber Eats討論出售東南亞、台灣業務，惟後來雙方取消協商。台灣foodpanda 執行長黃逸華表示，針對出售案曾問過總部，得到「短期內不會有類似計畫」，她認為應該在2-3年內不會有相關出售計畫。她強調台灣業務已經達到「每個月可永續經營」的程度，今年目標仍是擴大市場、用戶和服務。

黃逸華表示，她聽到foodpanda要賣的消息，自己也覺得驚訝，但後來確定沒有要出售。不過有意思的是反而有台灣的企業來找她，洽詢是不是可能收購台灣業務，她「欣慰」於台灣foodpanda 受到業界肯定，不過現在沒有出售的計畫。

她表示，據了解，亞太地區原本有六個國家業務計畫出售，但現在已經終止討論。因母公司是德國上市公司，因此對是否有談合作或出售不會回應。就她所得到訊息，母公司回應短期內沒有出售打算，長期仍要看狀況，不會百分百保證永遠沒有出售計畫。

黃逸華指出，會傳出出售消息，主要是德國母公司先前的可轉債到期，資金流吃緊，不過最近完成新一輪募資，到2029年應該都有充足資金維持營運。