生展跨足綠色健康產業有成 獲第九屆科技農企業菁創獎

生展生技（8279）近年多角化開拓事業版圖，跨足綠色健康產業有成，20日獲得第九屆科技農企業菁創獎「創新研發類菁創獎」。生展生技表示，該公司運營臺南太康有機農業專區，並運用微生物醱酵專業技術，結合臺灣有機農產品，成功開發出新一系列結合益生菌技術與臺灣在地農產品的保健產品。

生展生技表示，這一系列保健產品以機能型益生菌為有機農產品加值賦能，並透過醫藥級乾燥技術保留了天然無污染的營養價值，同時提高農產品附加價值，也避免農產品因天候或者產量造成的價格波動，影響農民收入。

生展生技擁有專業的研發團隊，「醱酵薑黃」是將益生菌與有機薑黃粉進行共醱酵，開發高附加價值營養保健品，極具科技創新價值。研發成果分別以國內外專利與營業秘密進行保護，落實智財權管理運用，並獲得多項國內、外獎項。此外，其薑黃功效含量與基原明確，獨家生產菌株，可耐薑黃殺菌性、具生物轉化功效，顯著提升薑黃保健功效，技術成熟度，目前商品已經上市，可以運用於各種保健產品劑型。

目前，生展生技已透過契作模式，將特色臺灣蔬果如火龍果、薑黃、蔬菜等與各地農友進行深度合作，開發出一系列特色保健原料。公司也表示，正逐步進行其他素材的功能驗證與應用開發，期待能挖掘更多在地生產的特色作物，生產出具備功效及特色的保健營養素材，推薦給臺灣及國際市場的消費者使用，讓臺灣的農產品以不同的方式走上國際舞台。

此外，生展生技董事長陳威仁日前也獲得長榮大學提名，代表該校角逐2024年國際商學榮譽學會（BGS）全球創業成就獎，BGS 官方於3月16日來信恭賀陳威仁已獲選為「2024年全球創業成就獎得主」（2024 Entrepreneurial Achievement Award Winner），為國內通過 AACSB 認證的商管學院自設立 BGS 分會以來，台灣首位獲此全球殊榮的企業家。根據 BGS 全球創業成就獎評定原則，陳威仁因其對於企業倫理之奉行和其卓越領導風格，與 BGS 之核心價值並行不悖，故頒此獎項以表彰陳威仁在創業歷程與企業永續經營方面的卓越成就。