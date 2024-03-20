發揮企業影響力！信義房屋攜手淡大共推講座 邀6大專家跨界談永續

信義房屋與淡江大學將於2024年上半年共同推動「信義社會影響力永續系列講座」，邀請台灣大學D-School副院長葉丙成、前Google台灣董事總經理簡立峰、國際WELL建築研究院亞洲區副總裁張為舜、潘冀聯合建築師事務所創辦人潘冀等專家向學生、企業管理人士分享「人才永續」、「居住永續」議題。

首場3月5日由信義企業集團創辦人周俊吉與淡江大學校長葛煥昭交流「在AI與永續發展下，青年學子從學校到職場的價值型塑」，暢談淡江大學、信義房屋如何推動人才永續，更將與學生幹部交流，兩個世代的價值觀將碰撞出什麼火花，值得期待。

AI與永續發展的時代下，淡江大學在110學年度將「AI+SDGs= ∞」定為中長程校務發展願景，運用AI 數位轉型，加值實踐SDGs，創造無限價值。近年來更著重培養同學具備「AI 及永續」跨領域通才能力，提升學生在未來AI 永續時代的就業能力。

信義企業集團創辦人周俊吉自創業以來，十分注重人才培育，不僅有完善的教育訓練，每一名同仁也都秉持「先義後利、以人為本、正向思考」的理念，以正確的價值信念手心向下的幫助同仁與客戶。「人才是永續的起點，家是永續的據點」，透過和淡江大學共同舉辦講座，擴大對人才和居住永續的未來想像，進而擴大社會影響力。

「信義社會影響力永續系列講座」其餘4場次為3月19日邀請台灣大學D-School副院長葉丙成談論「為新未來做好準備，未來教育的學習樣貌」、4月9日前Google台灣董事總經理簡立峰談論「未來人才，企業從數位轉型到AI賦能」、5月7日國際WELL建築研究院亞洲區副總裁張為舜談論「健康人文與ESG的融合 健康建築之思」、5月28日潘冀聯合建築師事務所創辦人潘冀談論「永續和諧的建築實踐」。

講座時間為晚間7時30分至9時30分，活動地點於淡江大學台北校園二樓中正紀念堂（台北市金華街199巷5號2樓），每場限額200名，報名連結：（https://docs.google.com/forms/d/1XIF7z8Gva_OPskYGnS8_vqyxkRqmcC6GUm216B3hhDI/viewform?edit_requested=true）