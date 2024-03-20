momo富邦媒《樂公益》兩週年 Z世代參與人數年增300%

數位公益蓬勃發展，台灣線上零售業龍頭富邦媒網路公益平台momo《樂公益》本月滿二周年，momo《樂公益》提供公益週期購「定期捐款」、公益精選「當月公益活動」以及回顧走廊「公益故事」三大公益服務，開館至今推行近百檔公益行動，2023年慈善捐款總金額及號召參與人次年增皆達約100%，21至30歲的Z世代青年參與人數彈跳幅度最為顯著；2023年momo定期捐款總額也繳出年增175%的優異成績單。

公益話題則以「身心障礙」、「弱勢婦幼」廣受民眾關懷。2023年土敘震災及蘭嶼風災更激發民眾響應公益的心，momo「急難借助」公益行動短期間快速募款成效顯著，募款總額佔整體約三成，顯示momo致力打造優質「數位公益」平台，為民眾提供便利參與公益的管道，能快速集結民眾的愛心。

momo《樂公益》積極擴大公益服務網絡，服務類別橫跨弱勢婦幼、長者關懷、身心障礙者等以及環境動物保護等公益領域，開館至今攜手逾50間社福團體，推行近百檔公益活動，包括心路基金會、家扶基金會、喜憨兒基金會、志玲姊姊慈善基金會、唐氏症基金會、第一社會福利基金會、看見‧齊柏林基金會、保護動物協會、中華長照協會等，2024年momo將持續延伸公益關懷的觸角，攜手公益夥伴與民眾將愛心送至社會各角落。

momo《樂公益》統計，站上全年齡公益參與人數年增皆呈三位數成長，其中出生於數位原生時代的21至30歲Z世代青年公益參與人數彈跳更為顯著，年增率高達近300%；在公益議題上，則以貼近生活周遭的「身心障礙」、「弱勢婦幼」最受民眾關注。數位公益蓬勃發展，也觸發全民響應「急難救助」時事公益的行動力，2023年土耳其與敘利亞面臨芮氏規模7.8震災時，momo緊急啟動數位公益募款行動，與世界展望會合力推動「搶救土耳其及敘利亞震災兒童」線上捐款，成為災區兒童及家庭緊急安置的助力；蘭嶼遭遇強颱重創之際，momo亦不遺餘力推行「蘭嶼小犬風災重建」計畫，動員支持當地居民災後家園修繕以及心靈關懷，皆獲得momo會員大力響應。