日本銀行4月還會升息嗎？大型金控：日銀有很高機率按兵不動

日本銀行新政策如何解讀？元大金控旗下的元大投顧出具的最新評估報告，以六個重點來分析日本銀行總裁植田和男的發言，包括植田也透露出政策調整保留彈性，並研判日本央行後續貨幣政策調整將是「緩慢、漸進式，並富有彈性」，預期接下來4月份利率決議，日本銀行將有高機率保持按兵不動，以觀察整體經濟活動情勢。

元大投顧是元大金控內部研究總體經濟的核心團隊，元大金控的證券、期貨、投信均為泛證券業龍頭，使元大投顧所出具的報告在法人圈向來有代表性。此次元大投顧，以6個重點來分析植田和男的發言，包括：1、日本銀行認為 2%的通膨目標即將實現；2、不只春鬥薪資談判，穩定的服務價格、光明的消費前景、消費者信心的增強、資本支出的提高，是使得央行1月份至3月份立場改變，預計後續工資的上漲將有助消費回升；3、進一步的升息步伐將取決於經濟和物價前景，在未來某個時間點將考慮減少購買國債，但對於資產負債表縮減一事，稱 目前沒有到可以說出具體細節的階段，且尚不確定於何時開始；4、密切關注中小型企業加薪幅度，對中小型企業工資的上漲未具備足夠的信心；5、當通膨增幅徘徊在 2%之下時，則寬鬆的條件將繼續維持，而且若有必要，央行將考慮廣泛的寬鬆政策選項，包含過去使用過的貨幣工具；6、如果外匯對前景產生重大影響，將考慮政策應對。

基於上述植田發言的6個重點，元大投顧分析，日本央行總裁植田和男談話立場採取相對中性，並未過於傾向緊縮政策，包括對於未來升息指引，植田亦未給出明確時點，顯示央行仍在關注中小型企業薪資成長狀況，尤其還特別透露央行對政策調整具備彈性，當面臨必要情況時，央行仍不排除使用政策應對，因此，基於上述，日本銀行的會後聲明及總裁會後談話，均提及將暫時將維持寬鬆金融環境一段時間。

元大投顧指出，無論是結束負利率或者調整國債購買，皆有官員表達反對意見，顯示日本央行不希望市場將這次的貨幣政策調整解讀為啟動緊縮循環，也就是會在之後連續升息，加上日銀保留加碼購債的選項，暗示日銀仍然在乎債券與外匯市場波動可能放大，且考量仍需要時間評估中小企業加薪情況，及此次春鬥加薪對價格的影響，後續一大關注焦點將是落在4月1日將公布的短觀報告，報告內將透露企業對產出價格的最新預測，或可從中了解工資的提高是否影響產出價格。

在對市場影響上，元大投顧分析，考量日本央行去年對 J-REITs 的購買量就已降至 0， 且2021年、2022年購買量分別僅60億日圓及36億日圓，相比於2011年至2020年平均購買量達670.5億日圓，近年降低的J-REITs 購買量，或顯示該市場發展轉趨穩健，無須央行提供額外協助。另一方面，今年以來，日本央行從未進場購買ETF（指數型股票基金） 穩市，且2023年亦僅購買三次，同期間日本股市未出現大幅走低的情勢。綜合上述，均顯見日本政策的調整不致對市場帶來顯著不利影響。