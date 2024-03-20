桃機3月3日南跑道歲修引發大塞機民怨 交長：相關懲處下午會決定

桃園國際機場南跑道今年3月3日進行歲修，未料因受單跑道運作影響，航班陸續出現30分鐘至二小時不同程度的延誤情形，引發巨大民怨，交通部與桃機公司已進行檢討，桃機公司今日下午將召開記者會，對外說明檢討內容及相關人員懲處狀況，交通部長王國材坦言，下午討論後就會知道懲處狀況。

據指出，桃機公司今日將對外說明南跑道歲修檢討報告，有關懲處和究責部分，傳出負責督導工程的副總孫宏彬被記大過一次，航務副總李俊德記過一次，航務處長王華駿記過兩次，另有兩人記過一次，申誡兩次兩人、申誡一次三人，共十人遭到懲處，而董事長楊偉甫、總經理范孝倫則因監督之責未盡完備，向交通部自請處分。

中華郵政公司今日舉行郵政節慶祝大會，交通部長王國材到場祝賀，在接受媒體詢問桃機南跑道歲修檢討及懲處狀況時，他回應說，桃園國際機場是24小時運作，同仁也都24小時輪班，維修跑道是例行的工作，但沒想到跑道封閉12小時，應該要有因應和配套措施，讓航空公司可以調整，結果造成航機和旅客影響，桃機公司已對此進行檢討。

王國材說，對於3月3日的疏失，桃機公司今日下午會召開檢討會議，結果在會議結束後對外說明，至於是否如媒體報導有主管遭到記過和董總自行處分一事，王國材表示，「結果下午就會知道了」，他並再次強調，桃機是24小時運作，同仁也表現非常好，今年下半年還有北跑道的維修要做，他們應該會訂定相關配套措施。