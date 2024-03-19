智慧城市展今開幕 鄭文燦：加速數位與綠色雙軸轉型

行政院副院長鄭文燦19日出席「2024智慧城市暨淨零城市展聯合開幕暨頒獎典禮」時表示，今年「智慧城市展」與「2050淨零城市展」聯合舉辦，可謂數位與綠色雙軸轉型的匯聚點。他強調，推動雙軸轉型工程需要透過公私協力，同時也須仰賴跨區域合作，期許各縣市發揮在地特色，並加強跨域及跨城市的交流，讓台灣從現在走向淨零轉型的路上，能夠走得更穩健和長遠。

鄭文燦表示，「智慧城市展」自2014年開辦以來，迄今已十年有成，與台北國際電腦展同為台北兩大展會，而今年展覽也與「2050淨零城市展」聯合舉辦，並於台北及高雄展區接續展出，可謂數位與綠色雙軸轉型的匯聚點。

鄭文燦指出，此次展覽吸引超過46個國家、112個城市，逾2千名賓客共襄盛舉，除了上午開幕典禮外，下午還有淨零城市國際峰會主論壇，以及各式不同主題的分論壇，提供大家相互交流的機會，相信未來將能成為其他國家、城市及產業觀摩的重要展會。

鄭文燦說，他與在座的總統府秘書長林佳龍皆曾擔任地方首長，因此非常了解氣候變遷是一項跨世代、跨產業、跨國界、跨城市的共同挑戰，而透過5G、AI（人工智慧）、IoT（物聯網）、大數據分析及大型語言模型等數位科技的普及，將有助於數位與綠色雙軸轉型更加穩健、快速。

鄭文燦強調，數位科技可說是整個城市治理的基礎，也為城市未來邁向智慧製造、智慧能源、智慧交通、智慧醫療、智慧建築、智慧節能等各項智慧功能與服務奠定非常重要的基礎。而數位與綠色雙軸轉型也需要透過公私協力來提升轉型動能，所幸臺灣民間產業已具備非常成熟的應用基礎，使臺灣可以成為智慧城市及關鍵產業「整城（廠）輸出」的典範。

鄭文燦指出，台灣已逐漸成為智慧城市及淨零城市的樞紐，應善用此一優勢來促進跨區域合作。目前全台六都已陸續規劃及制定「淨零自治條例」，以配合國家發展委員會及環境部淨零轉型的規劃，落實城市的淨零轉型。同時，六都與其他縣市也已加入地方政府間的國際組織「地方政府永續發展理事會」（Local Governments for Sustainability, ICLEI），透過各城市相互觀摩學習，分享推動永續城市的經驗。他期許各縣市皆能發揮在地特色，例如高雄推動汰換電動公車計畫，以及桃園打造楊梅智慧節能共享倉儲等，並加強跨域及跨城市的交流，以加速淨零轉型的腳步。

鄭文燦表示，「2050淨零轉型」已是全世界共同目標，為達成《巴黎協定》所設定全球控制升溫1.5度的門檻，以及「第28屆聯合國氣候變遷大會（COP28）所倡議「2030年達成再生能源增加2倍、能源效率年均改善從2%提升至4%」的目標，需要投入大量的人力、物力及制度規劃，在時效上也有急迫性，因此各方面都是挑戰，如何讓台灣從現在走向未來的路上，能夠走得更穩健和長遠，需要大家共同努力，也希望透過政府部門帶頭示範，並與民間產業共同對話及合作，讓台灣早日實現淨零轉型的目標。