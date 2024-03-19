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WSIC鏈結海外公協會 共同行銷台灣數位科技解決方案

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
數位部次長李懷仁(右五)、數產署主秘黃雅萍(左四)及沙烏地阿拉伯駐台商務辦事處艾德爾(Althaidi)代表(左五)、ASOCIO沈柏延主席(右三)與7個協辦單位代表合影。（數位部提供）
數位部次長李懷仁(右五)、數產署主秘黃雅萍(左四)及沙烏地阿拉伯駐台商務辦事處艾德爾(Althaidi)代表(左五)、ASOCIO沈柏延主席(右三)與7個協辦單位代表合影。（數位部提供）

數位部次長李懷仁今（19）日指出，在這個數位時代，數位科技扮演著關鍵角色，是各行各業創新的推手，也是實現可持續發展目標的關鍵因素。數位科技整合能夠將不同的科技與產業串接在一起，形成一個新的生態系統，進而打造出更多的商業價值與社會效益。

數位部今日於南港展覽二館舉辦「2024全球系統整合商大會」(WSIC)，由李懷仁代表歡迎海內外各界代表蒞臨參與，並由中華民國資訊軟體協會理事長暨亞太資訊服務業組織主席沈柏延、越南軟體協會副主席 Giang Nguyen女士擔任致詞貴賓。本次會議共有百餘名國內外數位科技應用廠商、產業公協會、各國代表團參與。

數位部指出，今年全球系統整合商大會以「數位 x 永續 系統整合RISE」為主題，涵蓋「數位轉型與永續發展」、「系統整合跨國合作」、「數位服務全球夥伴關係」等主軸，本次大會除邀請到歐洲復興開發銀行（EBRD）Digital Hub 主任Mr. Jacek Kubas針對各國區域發展上的數位科技資源布局及規劃分享外。

另外針對智慧生活、智慧交通與數據應用等領域，亦分別由遠通電收執行董事兼總經理張永昌、大同世界科技處長段淳仁進行分享。

此外，也邀請來自菲律賓、印尼及越南等海外數位科技應用卓越之公協會，針對各自國家智慧需求與解決方案進行專題討論。會中並由李懷仁見證騰雲科技、鑫蘊林科、柯極互動、慧誠智醫、展綠科技、金箍棒、聯潤科技、甫田科技、資策會，分別與越南、馬來西亞、日本、泰國、杜拜、阿拉伯等國廠商簽署九項合作備忘錄（MoU），促成雙方合作平台，協助我國產業跨國落地。

李懷仁致詞時指出，協助我國廠商數位科技應用輸出國際一直是政府重要工作之一，數位發展部將持續運用以大帶小、軟硬整合的策略協助台灣優秀的智慧應用解決方案推向國際。數位發展部積極建構系統整合與數位服務國際鏈結的平台，「全球系統整合商大會」更是彰顯我國數位科技應用解決方案輸出國際市場的成效，代表我國系統整合與數位服務的技術能量已獲國際認可。

李懷仁進一步表示，在這個數位時代，數位科技扮演著關鍵角色，是各行各業創新的推手，也是實現可持續發展目標的關鍵因素。數位科技整合能夠將不同的科技與產業串接在一起，形成一個新的生態系統，進而打造出更多的商業價值與社會效益。

數位部表示，「全球系統整合商大會」為我國數位科技應用輸出的合作平台，今年為第六年舉辦，共有八個海外單位共同合作辦理。數位發展部將持續協助將台灣的智慧系統整合方案推向國際，朝向全球信賴的數位科技解決方案「供應樞紐」邁進，發展具「臺灣價值」的跨域服務，提升台灣品牌價值，再創數位產業新動能。

數位部 生態 越南

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