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高市不動產仲介公會改選 永慶、富住通雙雄車拚
高雄市不動產仲介公會理事長簡志坤將卸任，遺缺訂5月29日改選，有別以往同額競選態勢，今年永慶房屋及住商不動產兩大房屋仲介體系各推人馬，競爭激烈。
表態參選高市不動產仲介公會理事長的有永慶不動產鄭曜德及住商不動產郎德明，鄭是現任公理監事召集人，郎是副理事長。房仲界人士指出，這場選舉的輸贏，不僅止於兩位房仲介菁英的比拚，還關乎各自品牌的「顏面」。
據高雄市不動產仲介公會統計，具投票權的會員數有705家，目前永慶房屋體系有永慶不動產、台慶不動產、永義房屋及有巢氏房屋，合計271家；非永慶體系，住商不動產及大家房屋共94家，台灣房屋20家、中信房屋10家、21世紀5家、東森房屋6家，另有300家自營品牌，永慶雖然握有較多票數，不過並未過半，競爭仍存變數。
鄭曜德指自己已獲得現任理事長簡志坤和愈半數會員業者支持，未來的理監事服務團隊，預計延攬近各大房仲品牌、自營品牌優秀熱心的夥伴，延續公會現行「專業公正、公益助人」的精神。他說，自己是貧戶之子，當年無力翻轉貧窮，但投入房仲事業20多年，旗下有6家加盟店，120名員工，有感於年輕同仁成家不易，多年來自掏包提供每人50 萬無息購屋金，「現在有能力助人，希望可以進一步做出貢獻。」
另名角逐理事長的郎德明，是公會副理事長兼品牌聯誼會總會長，個性海派、交友廣闊，他提出「保障合法、打擊非法」等6大主張，希望在維護消費者前提下，為房仲業會員公司創造最大利益。
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