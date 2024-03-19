快訊

老饕崩潰！ 豬哥亮生前最愛「七賢鴨肉飯」無預警暫停營業 揣測原因曝光

冷氣團來了！「4縣市」低溫特報恐10度以下 晚上冷到明天

圖解新聞／陸船沉沒東碇島外 圖解兩岸聯合救援 重回禁限制水域默契？

淡海、安坑兩大輕軌房價漲幅比一比 濱海義山站漲逾35%最兇猛

經濟日報／ 記者陳美玲/即時報導
樂屋網對比淡海輕軌、新店安坑輕軌2021年和2023年的房屋單價，結果顯示，房價漲幅前五名中，有四名都是淡海輕軌，其中濱海義山站更是大漲超過三成五，成為漲最多的站點。圖/樂屋網提供
樂屋網對比淡海輕軌、新店安坑輕軌2021年和2023年的房屋單價，結果顯示，房價漲幅前五名中，有四名都是淡海輕軌，其中濱海義山站更是大漲超過三成五，成為漲最多的站點。圖/樂屋網提供

淡海輕軌第一階段的綠山線和藍海線，已分別於2018年底、2020年底相繼通車，新店安坑輕軌也已在2023年二月開通，究竟新北兩大輕軌哪些站點的房價漲最多？樂屋網對比淡海輕軌、新店安坑輕軌2021年和2023年的房屋單價，結果顯示，房價漲幅前五名中，有四名都是淡海輕軌，其中濱海義山站更是大漲超過三成五，成為漲最多的站點。

樂屋網調研中心經理洪安怡指出， 淡水地區長期受制於氣候和交通問題，房價一直處於低檔水位，然而，隨著整體房價持續往上飆升，淡水地區的房價自然也受到拉抬，且因房價基期低，價格漲幅更加凸出。

其中淡海輕軌漲幅最多的濱海義山站、淡水行政中心站，位於淡海新市鎮的交通要道濱海路二段，擁有賣場、超市和學校等，同時也鄰近舊市區，使得居民更有機會享受到舊市區的生活機能；該區多為屋齡較新的大樓，受新建案價格的帶動，成為淡海輕軌中房價上漲最為明顯的地區。

洪安怡指出，淡江大橋預計明年完工，完工後，評估可縮短淡水、八里兩端約25分鐘車程，此外，淡北道路也已於今年二月動工，這些交通建設將進一步提升淡水地區的聯外便利性。

另一方面，新店安坑輕軌中唯一上榜的站點，新和國小站，與十四張站相距僅一站，但房價更加親民。該區域步行10分鐘內可抵達中和景新街，生活中的採買需求，都可由南勢角商圈補足，因此成為安坑輕軌近兩年來房價上漲最為明顯的區域。

洪安怡說明，儘管輕軌運行速度遠低於捷運，對通勤的助益有限，但軌道建設仍然有助於提升當地的生活機能，此外，輕軌宅通常相較於捷運宅，價格更為親民，對小資族群的買方而言，仍可將輕軌宅納入選項，在房價跟生活機能之間， 取得一定程度的平衡。

房價 捷運 淡海輕軌

延伸閱讀

金馬賓館美術館辦攝影競賽 邀民眾搭輕軌看展

台積電封裝落腳嘉義 黃敏惠：兌現輕軌帶動大嘉義發展

高雄綠園道人行道「機車橫行」！ 民眾怒喊太荒謬：你敢走嗎？

高雄輕軌「龍貓隧道」 原嫌惡設施成熱門打卡景點

相關新聞

台中哪裡購屋夯？北屯這條路有望成醫生聚落、衝5字頭

中信房屋研展室統計聯徵中心申貸件數，去年台中市熱門十大購屋路段，第一名為烏日區「中山路三段」，交易件數439件，北屯區「...

輕軌也會漲！北部這站房價兩年漲3成5奪冠

淡海輕軌第一階段的綠山線和藍海線，已分別於2018年底、2020年底相繼通車，新店安坑輕軌也已在2023年2⽉開通，究竟...

去年台中市熱門購屋路段 北屯區五路段超夯

據聯徵中心申貸件數統計，2023年台中市十大熱門購屋路段中，桂冠由烏日區「中山路三段」奪下、交易件數439件，北屯區「太...

5年增一倍、年輕人愛開這種店 房仲：養蚊店面救星

近年美甲、美睫成為年輕時尚指標，影響所及，業規模持續擴張，據財政部統計，美甲美睫業家數、銷售額5年成長超過1.2倍，其中...

浩鼎將在AACR 2024年會 發表兩項ADC最新進展

浩鼎（4174）18日宣布，將在4月5至10日在美國加州聖地牙哥舉行的2024美國癌症研究協會（AACR）年會中，發表抗...

企業領袖關鍵趨勢論壇27日登場 童子賢：三面向建構科技競爭力

和碩董事長童子賢表示，在全球政經變化下，台灣產業可以從三個面向：地理版圖、價值鏈版圖、地緣政治版圖等，重新建構台灣科技產...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。