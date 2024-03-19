浩鼎將在AACR 2024年會 發表兩項ADC最新進展

浩鼎（4174）18日宣布，將在4月5至10日在美國加州聖地牙哥舉行的2024美國癌症研究協會（AACR）年會中，發表抗 TROP2抗體藥物複合體（ADC）OBI-992，以及浩鼎獨家開發專一性醣鍵結 ADC 平台 GlycOBI 的最新臨床進展。

台灣浩鼎生技表示，自行開發的抗 TROP2抗體藥物複合體（ADC）OBI-992，臨床前數據證明，在多種動物實驗模式均顯示高效的抗腫瘤活性、優異的藥物動力學表現，和良好的安全性，具有發展為同類最佳抗 TROP2 ADC 的潛力。此外，由浩鼎開發的專一性醣鍵結 ADC 平台 GlycOBI，動物實驗亦證明可增加 ADC 的療效與穩定性。

OBI 研發長賴明添指出，數據顯示，OBI-992有希望成為同類最佳（best-in-class）的 TROP2 ADC。OBI-992的抗原決定位（epitope）不同於 Datopotamab 和 Sacituzumab，與比較基準 ADC 相比，OBI-992的非特異性結合較少，因而造成的脫靶細胞毒性也較低。它在多種動物腫瘤模型均表現出絕佳的抗腫瘤活性。

此外，OBI-992在動物實驗中與抗癌藥核酸聚合酶（PARP）抑制劑或抗 PD1免疫治療劑併用，均顯示出出色的加乘效果；而 OBI-992能在血液中保持穩定，在臨床前毒理實驗中，猴子對 OBI-992有高度耐受性，說明 OBI-992具良好的安全性1, 2, 4。

浩鼎在這次 AACR 亦同時發表了獨家開發的的醣鍵結 ADC 平台 GlycOBI，用來製造均質性 ADC。由 GlycOBI™平台製造的 ADC，表現出更優越的抗腫瘤功效和藥物動力學特性。賴明添認為，運用此平台生成 ADC，將可解決未被滿足的醫療需求，可望為癌症患者提供更好的治療選擇，這些實驗數據看來令人鼓舞，值得進一步臨床開發。

浩鼎說明，OBI-992是以 TROP2為標靶所設計的 ADC）。TROP2在多種實體腫瘤都有高度表現，包括肺癌、乳癌、卵巢癌、胃癌等不同癌症，因此被認為是極佳的癌症治療標的。OBI-992是以連接子（linker）將抗體和強效的 TOP1（topoisomerase I）抑制劑相互鍵結，這個獨特的連接子具有高度親水性，必須藉由癌細胞內的酵素裂解，釋放藥物。

OBI-992在血液中維持安定，一旦與癌細胞表面的 TROP2結合內吞，就會在癌細胞內釋放小分子藥物，毒殺癌細胞。多種動物模式已經充分顯示，OBI-992具有高效的抗腫瘤活性，優異的藥物動力學表現，和良好的安全性。

TROP2抗體為浩鼎生於2021年12月自博奧信公司授權引進。浩鼎負責 ADC 構建、研發，並擁有中國以外的商業化權利。美國食品藥物管理局（US FDA）已於 2024年1月核准 OBI-992的臨床試驗（IND）申請，將於今年第二季展開一/二期人體試驗以評估安全性與療效。

另外，浩鼎獨家開發的 GlycOBI，採用「即插即用」格式，可與各種抗體、連接子（Linker）和小分子藥物（Payload）兼容，依此設計出不同的藥物抗體比例（Drug Antibody Ratio, DAR）。利用浩鼎專有的酵素技術（EndoSymeOBI），GlycOBI 透過高效且可擴展的製程，產生位點特異性同質 ADC，GlycOBI 在鍵結過程可避免抗體結構被破壞，並確保 ADC 具有與天然抗體相似的生物物理特性。浩鼎的連接子技術亦可提高小分子藥物效率並降低聚集傾向，延長了ADC 產品半衰期。尤其是，GlycOBI 平台，可克服傳統 ADCs侷限，提高 ADC 療效和穩定性。