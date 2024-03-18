基米將擴大LTDs認證項目申請 加速進軍NGS高階檢測市場

基因定序大廠基龍米克斯（4195）總經理江俊奇18日表示，次世代基因定序（NGS）納入健保即將上路，基米自二年多前跨足實驗室自行研發檢驗技術（LDTs）領域，已取得兩項經衛福部食藥署（TFDA）列冊登錄項目，目前持續增加LDTs認證的新品項服務，並與國內各醫學中心、各級醫院建立起良好關係，目標搶攻NGS納健保後帶來的LDTs實驗室需求與高階檢測商機。

基米日前舉辦年度用戶分享大會，邀請產學醫界等多位專家學者擔任演講嘉賓，聚焦「高通量定序技術與大數據在臨床應用的趨勢」發表主題演講，吸引近百位用戶出席，針對臨床醫學與大數據間的轉譯、經驗累積、資料分析、解讀、保存與平台分享，以及未來發展等進行交流，獲得熱烈回響。

其中，與會者一致認為透過高通量定序技術與大數據分析的結合，臨床醫師可以根據病患的基因組資訊和臨床數據製定出更精準的治療計劃，提高治療效果、降低副作用並且減少不必要的醫療資源浪費，加速實現個人化的精準醫療目標。

江俊奇表示，政府計畫實施的「癌症NGS檢測健保給付」政策就是展現對高通量定序技術的重視。台灣在癌症的醫療花費一年超過1,000億元，目前決定將14種實體癌、五大類血液腫瘤特定條件的NGS檢驗納入健保給付，有助減少無效用藥並提升精準治療效益，將嘉惠國內逾80萬癌友，更重要是還可以加速NGS普及，進一步帶動NGS檢測市場的擴大。

江俊奇指出，基米是國內第一家取得TAF精準醫療分子檢測實驗室認證的生技公司。自成立以來即專注於基因體定序的研究與服務，以累積逾20年經驗的專業團隊，加上擁有最完整的定序平台，提供一站式的基因定序服務，包括疾病的偵測與治療、新藥的開發等。

基米在台北與台中各有一個先進實驗室，除持續與國內科研單位、醫療中心、生技業者等進行合作外，近年更取得衛生福利部食品藥物管理署（TFDA）的LDTs認證，提供產前及新生兒染色體與基因變異檢測服務，進軍婦幼健康檢測市場，今年初則再提出包括癌症篩檢、診斷、治療及預後之基因檢測，以及代謝遺傳與罕病基因檢測等五項LDTs申請案，瞄準NGS高階檢測市場加速布局，搶攻龐大商機。