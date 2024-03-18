淨零獲國際肯定 信義房屋CDP評鑑二度奪最高等級A

全球環境資訊揭露組織 CDP（Carbon Disclosure Project）「氣候變遷」評分日前公布，全球共有超過21,000家企業參與評鑑，僅有346家企業獲選A級，其中台灣僅有18家企業獲得A級，信義房屋為第二度獲最高等級「A」級肯定，為台灣不動產業唯一。

CDP為全球營運環境資訊揭露平台，致力於推動減少溫室氣體排放、保護水和森林資源。CDP與全球超過740家、總資產達136兆美元的機構投資者以及數百家採購企業合作，希望藉由投資者和買家的力量以激勵企業揭露和管理其環境影響，2023年，全球有超過2.3萬家、占全球市值三分之二以上的企業及1,100多個城市、州和地區藉由CDP平台揭露了其環境影響資料，CDP揭露框架與TCFD要求相一致，CDP評分被廣泛用於投資和採購決策，協助零碳、永續和經濟發展。

信義房屋獲得評比佳績，關鍵在於擬定氣候治理策略。信義房屋表示，將氣候變遷納入公司風險管理中，由董事會擔任風險管理最高監督單位，鑑別氣候對企業的高風險因子，並開展氣候治理策略與目標，對外揭露氣候治理相關資訊；信義房屋依據TCFD架構揭露氣候資訊，發行TCFD報告書，並通過獨立第三方查證，取得氣候相關財務揭露（Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD）符合性聲明，成熟度模型為[第五級plus：優秀]等級，並制定2030年溫室氣體碳排放量較2017年水準減少90%，及100%使用再生能源的目標。

此外，信義房屋自2017年啟動O2O（Online To Offline）專案，推動線上線下數據串接，將實體房仲服務轉為O2O整合服務，打造氣候韌性服務，2022年推出AI智能配案，透過大數據解讀客戶需求，並以AI智能演算法模型為基礎，增加配案效率，更有DiNDON智能賞屋克服時空限制，以創新轉型增進減碳效率，此外，房仲業行銷活動眾多。除了行銷用紙減量，2022年更將買賣屋流程所需文件線上化，有效提升買賣屋的作業效率，將契約用紙用量降至最低。

信義房屋2010年起進行總部大樓溫室氣體盤查，更於2017年起將2016年度的盤查擴大至全分店據點，100%營運據點完成ISO 14064-1 溫室氣體盤查，更持續擴大淨零影響力，響應國內外永續倡議如CDP、SBTi、聯合國Race to Zero倡議、台灣淨零行動聯盟等，並獲得淨零標章「綠級」。供應商面則執行代銷樣品屋地投影，減少興建接待中心耗費的大量建材與成本，也持續對上下游重點供應商進行溫室氣體範疇２盤查，鼓勵供應商一同減碳。

信義房屋將永續發展視為己任，與巴黎協定1.5°C目標接軌，將「邁向永續淨零」永續原則化作具體行動，承諾2030年達成淨零排放，2030年「每筆不動產仲介服務碳排放量減少45%、溫室氣體碳排放量(範疇1+2)減少90%；基準年：2017年」及「100%使用再生能源」的中期目標。以房仲專業服務為核心，持續帶動供應商、社區、客戶共同打造綠色價值鏈，共創永續好生活，成就世界級服務業。