林園廠火警 中油：乙烯供應減量3分之1 下游廠商略受影響

台灣中油林園廠新三輕工場昨（16）日晚間因乙烯成品冷凍器（E-1385）法蘭洩漏發生火警，公司表示，受此影響，石化事業部四輕工場僅能供應三分之一乙烯合約量，石化下游工廠略受影響；至於丙烯部分因有大林廠供應，所以較不受影響，並強調，新三輕工場會儘速確認安全無虞，後續再進料開爐，以供應下游廠商順利生產。

中油林園廠石化事業部新三輕工場昨晚進行開爐前置作業時，因乙烯成品冷凍器（E-1385）法蘭洩漏造成火警，目前火勢已熄滅，無人員傷亡。台灣中油對於造成居民的不便深感抱歉，後續將從事故根本原因分析調查，強化製程管理及設備可靠度，並檢討工作標準作業程序及加強人員操作訓練。

對於石化產品供應的影響，中油表示，目前石化事業部四輕工場全量生產供應，僅能供應三分之一的乙烯合約量，石化下游工廠生產略受影響，有部分廠商可開工，部分需停工。至於丙烯部分，因尚有大林廠供應，下游廠家比較不受影響，可以用最低開工率運轉。

台灣中油已依規定通報相關主管、上級機關及林園地區地方人士，對於造成居民的不便深感抱歉。後續將從事故根本原因分析調查，強化製程管理及設備可靠度，並檢討工作標準作業程序及加強人員操作訓練，穩定工廠檢修作業安全。後續新三輕工場會在確認安全無虞的前提之下，再進料開爐，確保工廠安全及下游廠商順利生產。