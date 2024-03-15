代銷公會新理事長上任 嘆「房地產業像是過街老鼠」

中華民國不動產代銷全聯會今改選，由高雄龍登建築機構董事長戴嘉聖接任第6屆理事長。戴嘉聖表示，這幾年一連串打房重拳，感覺房地產業像是過街老鼠，但建商只是希望能有合理利潤而已，囿於土地、營建原物料及工資上漲導致營業成本一味地拉高，房價調高也是迫不得已。

因此期待今年520新政府上任後，能夠聆聽房地產業界的聲音，建立良好的溝通管道，在追求居住正義的同時，能廣建社會住宅，解除或提高購置高價住宅貸款標準，降低購屋壓力，讓房市回歸市場機制。

戴嘉聖表示，建築代銷不僅是接案銷售房屋，而是從建商購買土地開始，就一路參與產品規劃，建材及公設，直到產品訂價等過程；借助代銷對市場的敏銳度，幫消費者創造出機能與品質兼具，且擁有合理價格的產品。

他表示，不動產經紀業政策規範的經紀業管理條例立法時間已逾20年，許多條文已不符時宜，他將與新一屆的公會扮演代銷業與中央的橋樑，盡全力爭取會員的權益。例如代銷業營業保證金與經紀人制度，都應與時俱進做合理調整。

戴嘉聖表示，時代快速變遷，建築代銷業本身也該跟著進步。特別是全球已進入AI人工智慧時代，這股潮流必定是未來主要趨勢；因此必須要有創新的思維與作法；像是如何結合AI並善加運用，創造更完善市場資訊與銷售模式。

此外在碳有價時代來臨之際，房地產因上游原料的碳足跡影響，碳權成本的衝擊已無法避免；因此代銷業在參與建案規劃的過程中，也應建議業主評估綠色建材、綠色能源的採用，回應永續環境經營的呼聲。

他表示，近年全球地緣政治衝突，以及少子化及新生代族群就業選擇偏好改變的影響，不只建商缺工、缺料；代銷業同樣面臨新血不足的問題，希望政府能正視台灣正面臨人力短缺這個問題，他也將尋求與大專院校建立產業的合作機制，以利擴充產業人才。