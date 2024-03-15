「樹德安居」591戶社宅都審大會通過 強化周邊環境品質和社區溝通

新北市府今年3月8日通過樹林「樹德安居」社宅案都審大會，將打造總面積0.85公頃社會住宅，工程預計於2027年完工，為樹林區提供591戶的社會住宅，其中更設有托嬰中心、社區集會空間、公共開放空間等設施，提升市民安居樂業的生活品質。

國家住宅及都市更新中心預計興建「樹德安居」社會住宅於樹林區大安路與文化街交岔路口，鄰近未來捷運萬大線LG16站，周邊交通及生活機能便利，更富有天然的生態環境，基地總面積8,468.6平方公尺(約0.85公頃)，分為A、B兩基地，建築量體以地下3層、地上14層規劃設計。

市府除持續推動社宅興建，更將新北市公有土地或公有建築物興辦社會住宅之案件納入都市設計審議範圍，並要求召開地方說明會聽取周邊住民意見，以最高標準來要求社宅的品質，考量社會住宅不僅只是滿足人們基本的居住需求，更需依各地區的文化特色、人口密度及周邊生活機能，透過公共空間設計品質及多元社會福利設施，與社區鄰里連結建立良好關係，並審視社會住宅內外景觀環境及交通運輸系統之規劃，提供居民友善、安全、便利的生活空間。

新北市政府城鄉發展局局長黃國峰表示，「樹德安居」社宅案就地方周邊居民所提出開放空間、鄰棟間距、停車空間等需求納入都市設計審議重點事項，要求社宅基地配合街角空間、通學路徑及候車亭規劃休憩廣場，沿街部分設置雙排喬木，並要求社區建築物棟距達4公尺以上。停車空間及集會空間亦可開放周邊里民申請租用，以回應地方里民需求。建築物呼應大同山系美景，透過露臺休憩空間及立體化植栽規劃，設有17處的空中露臺花園，營造綠色「植」感，期望帶給市民永續安居及共享的社會住宅。