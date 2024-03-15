飛捷科技 AI 平台打入漢堡王、溫蒂 老董林大成以子為傲

零售科技普及化，自助結帳系統雖節省人力，但消費者漏付一兩個品項錢要怎得知？速食店得來速大排長龍，炸雞需求大，如何讓正在後台忙碌的店員理解應先多炸一點炸雞預備？

POS端點收銀機大廠飛捷科技（6206）以收銀機硬體研發起家，預見零售餐飲業將因科技大幅變化，5年前開始投資人工智慧技術，成立華捷智能（Berry AI）開發AI攝影機技術，幫忙店家提高門市營運效率，包括計算現場客流、等候時間等，去安排前台與後台人員數量，提供店內位置安排建議等，助店家提高單店銷售額。

值得注意的是，Berry AI由林大成獨子林逸中操盤，他目前擔任執行長。林逸中是學霸，在杜克大學取得機械工程及電機學位後，又拿到哈佛MBA學位，尤其哈佛入學時僅21歲，是台灣人入學年齡中最輕的一位，在林逸中操盤下，2024年Berry AI營運將倍數成長，最快2025年有機會轉盈。

Berry AI 人才濟濟，官方表示目前技術團員分別來自Microsoft、Appier、HTC及 AI Labs、Umbo CV、Gogolook、Cubo AI 等知名新創。團隊包含了深度學習、電腦影像、演算法、前後台軟體設計以及硬體設計等各領域頂尖專家。

經過2年多產品開發及長達半年的客戶驗證（POC），Berry AI終於在2023年取得具體進展，包括打入全球第二與第三大漢堡連鎖業者Burger King 和 溫蒂漢堡Wendy’s提供服務，客戶還包括全球第 3 大披薩連鎖業者 Little Caesars，官網還顯示有甜甜圈連鎖品牌DUNKIN'及炸雞店MOM’s Touch等，目標是要當美國速食 AI 科技獨角獸。

飛捷董事長林大成開心表示，目前已手握美國速食業（QSR）業TOP10中4家客戶合作案，其中1家今年已確定今年有具體訂單量，另外3家還在商議中，另外連鎖速食業前50強中也另有3家客戶今年會量交，同時還有4家TOP50的客戶在送樣中。

根據統計，美國全市場共有23～25萬家速食門市，其中前50大連鎖速食業者就囊括16萬家，取得頭部客戶合作成為關鍵，速食市場每年穩定以5～10%成長，林大成表示，AI服務模式跟硬體銷售不同，華捷智能賣出鏡頭跟軟體系統可以收一次性建置費用，後續則是向店家收軟體月租費，累積越多門市收益將愈發穩定，目標3年至少鋪貨1萬家門市。

由於每月單店月費並不高，林大成坦言租賃軟硬體的生意其實很辛苦，公司的思維跟行銷參展作法也都跟純硬體廠商大不同，目前Berry AI人力80人中一半是AI工程師。

「飛捷不會放棄POS硬體，會持續開發新品，但更會朝零售解決方案推進。」林大成說。

飛捷積極布局AI，另成立英諾菲數位科技，從物件辨識軟體做起，現已開發零售業設備管理平台，提供零售店家遠端管理的跨裝置終端設備平台inefi Spotlight，及相容Intel x86 的原生 Android 作業系統 inefi Aura。

飛捷主管透露，集團成立華捷智能跟英諾菲主要是著眼母子公司都鎖定零售餐飲業，一家賣硬體一家推軟體，可產生綜效，其次也是宣示集團要朝軟體服務跨足的決心，公司也預告第三家軟體公司將成立，打造自助KIOSK產品，鎖定自助結帳痛點，也就是利用AI讓顧客自助結帳但不會漏刷任何商品，店家遠端即可以掌握客戶自助結帳流程正確性，幫減少損失，產品預計5月將對外發表。

林大成表示，「我們想要做的事，是解決客戶痛點。」飛捷從零售餐飲業POS出發，深蹲5年，正全面轉型零售解決方案開發商，除Retail AI及QSR（速食業） AI，飛捷甚至也開發游泳池AI控制器，銷售全美市場，今年預估出貨4000~5000台，營收破億元。

根據統計，全美有1200萬座游泳池，都需要控制器管理排送水、殺菌及水溫等，除大眾游泳池用高階控制器系統，現在家用游泳池也走向娛樂化，增加燈光控制及音樂管理等Party功能，市場需求龐大。