實驗室擴增需求 基米與賽默飛世爾簽訂台灣區獨家代理合約

國內基因定序大廠基龍米克斯生技（4195）13日宣布，與全球服務科學領導商Thermo Fisher Scientific（賽默飛世爾科技）深化夥伴關係，簽署獨家代理合約，取得其實驗室系列部分產品（Laboratory Product Division, LPD）的台灣區專屬銷售權，透過基米在國內完善的銷售渠道，將可提升賽默飛世爾LPD的市占率，並且強化基米的代理線產品組合，擴大營運成長動能。

基米表示，台灣實驗室儀器及耗材的一年市場規模約1,370萬美元（約當新台幣逾4.2億元），其中，賽默飛世爾是業界領導品牌。本次取得的LPD系列部分產品包括低溫與超低溫冷藏庫、無菌操作台、CO2培養箱以及生物安全櫃（BSC）等，皆通過美國FDA與台灣TFDA的審查認證，且功能齊全與品項完整，可滿足客戶一次購足需求。

基米表示，2021年首次與賽默飛世爾簽署台灣區獨家代理，引進動物健康檢測試劑產品，成功打入國內家畜體系供應鏈，奠基雙方合作良好基礎，而近期再取得其多功能基因分析儀在台灣醫院通路的獨家代理，代表原廠對基米擁有一站式基因定序技術能力與紮實客戶群通路實力的肯定。

有鑑於基米在細胞治療、外泌體與CDMO等領域持續延伸合作夥伴，今年起陸續都有建廠規劃，對於實驗室相關機台設備會有大量需求，因此自2023年下半年開始便積極爭取賽默飛世爾LPD系列部分產品的台灣獨家代理，很高興本次能順利完成簽約，進一步深化雙方合作夥伴關係。

基米表示，次世代基因定序（NGS）即將正式納入健保，因應相關檢測需求的成長，預料將帶動全台生技公司與醫院掀起新一波LDTs申請需求，擴大原本的實驗室市場規模，基米不僅可協助同業或醫院單位建置相關的檢測設備與試劑服務，也具有提供LTDs服務的能力，看好這波LDTs建置引發的LPD產品需求商機，藉由強化代理產品組合，搶先卡位布局，蓄積營運成長動能。