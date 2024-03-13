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三顧去年EPS負1.94元 今年智慧製造、新療法上市雙箭齊發

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

專注於再生細胞療法的三顧（3224）12日公告2023全年營運成果及董事會通過重大決議事項，去年合併營收14.46億元，稅後淨損1.32億元，每股淨損1.94元。虧損主因投資生醫研發，業務推展需至今年陸續發酵；再加上與日本 CellSeed 公司合約爭議，提前提列減損5,626萬元，雖提列該筆減損損失對公司現金流並無任何影響。

三顧表示，公司雖遭遇逆風，然谷底已過，今年下半起生醫業務依規劃發展，短期將有與醫美診所「自體纖維母細胞治療皮膚缺陷」合作項目之業績陸續挹注，中長期則有再生醫療業績之貢獻，三顧對未來成長獲利深具信心。

鑑於生技醫療產業為世界發展潮流，三顧在既有電子科技領域之基礎上，近年大力推展生醫業務，然發展生醫投需長期投資布局，故近年皆呈現小幅虧損。然而三顧跨足再生醫療領域，長期佈局，發展潛力無窮，宣示成為「從事再生醫療的科技公司」，已經逐步建立以再生醫療為核心的再生細胞產業生態系。

三顧表示，今年起將持續推出新產品與服務，創造營收；包括與國內一線醫美診所合作推出，可修復痘疤與傷口、皺紋的注射型 M-Cell 高效能聚合型纖維母細胞產品，在醫美診所推廣下，預計年中起將貢獻營收。

此外，外泌體已成為醫美市場寵兒，然目前相關產品均來自動物，子公司樂迦研發了來自人體，具有再生能力的誘導性多功能幹細胞（iPSC）外泌體，且已取得國際醫美原料 INCI 認證，只要政府在今年下半年開放來自人源幹細胞外泌體醫美保養品申請，就可以上市推廣。

而樂迦也已開發 CAR-T 細胞製造技術，今年政府放寬醫療機構從事再生醫療相關法規後，樂迦來自醫療機構的 CAR-T 再生細胞製劑的 CDMO 訂單可望增加，也可望增加三顧的營收。

在中長期之規劃部分，三顧去年8月已經通過衛福部查核，成為台灣首家具有PIC/S GMP 先導工廠認證的再生醫學細胞治療公司。其次，為了因應細胞製劑小量多樣的特性，提高細胞產能，三顧與學研單位合作開發人工智能（AI）結合過往產品研發與製程的參數資料，建立與生產流程相關演算法，讓三顧可以克服目前細胞不易大量製造及品質控管困難的問題，讓細胞治療可以進一步普及，擴大利基。

展望今年，公司在醫美市場的佈局可望陸續收割，挹注營收，中長期而言，目前公司的產品線已高達六個，都將在明後年陸續進入臨床收案階段，期許成為亞洲頂尖的再生醫療公司。

營收 醫美

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