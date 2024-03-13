中鋼成功開發熱軋高擴孔型高強度汽車用鋼系列產品

國際市研機構 MarkLines預估2024年全球汽車銷量達9,225萬輛，年增率2.7%，另《經濟學人智庫》近日報告也預測2024年全球電動車銷量可望達1,490萬輛的水準，且占全球新車銷量的24.6%。中鋼採取創造難以替代的差異化競爭優勢策略，繼成功開發電動車馬達用「超能效自黏塗膜電磁鋼」後，近期再成功開發及量產「熱軋高擴孔型高強度汽車用鋼」，包括HM590T-FB、HM620T-FB及HM780T-FB等系列產品，並通過日系、美系車廠國際規格驗證，已應用於安全帶扣件、安全氣囊氣體產生器機殼及控制臂等需特定加工成形的車用零組件，力助中鋼擴大車用鋼供料範圍，爭取全球車市復甦成長商機。

汽車車身骨架、內裝件、底盤件、鈑金件的總重約佔車體重量的75%，根據研究顯示，車體每減重10%，可減少燃油或電力消耗6至8%，故全球主要鋼廠皆以開發先進高強度汽車用鋼為發展策略，透過車體輕量化來提高燃油車效率或提升電動車續航力。汽車用鋼須兼具高強度及易加工成形性的品質機能要求，相對生產技術困難度高，其產製能力被視為鋼廠競爭力之重要指標，中鋼20年前即投入汽車用鋼開發，並不斷提升及優化生產設備與產製技術，同時因應汽車車體各部位的不同設計與加工需求，已發展各種不同加工特性的高強度汽車用鋼，去(2023)年中鋼440MPa強度等級以上的熱軋高強度鋼材供應量達37萬公噸，且最高強度等級不僅已跨越1000MPa，可供應的厚度範圍也從最薄的1.6mm含括至最厚的20mm，並持續擴大可供應尺寸範圍。

近年來隨著汽車零組件外觀越趨複雜，汽車用鋼加工不再只是簡易的折彎成形，還必須符合凸緣、伸緣、開孔後擴孔等嚴苛加工需求，中鋼為加速擴孔型高強度鋼產品開發進程，內部組成研發及品管技術團隊，深入解析材料組織與特殊加工成形之冶金機構，不斷精進及創新煉鋼與軋鋼製程技術，並於生產製程中進行動態精準調控，近期所成功開發及量產的熱軋高擴孔型高強度汽車用鋼包括HM590T-FB、HM620T-FB及HM780T-FB等系列產品，強度不僅達到590MPa至780MPa等先進高強度汽車用鋼等級，且符合車廠零部件需要的鋼材銲接、磷化處理、塗裝及耐疲勞等性能，加上擴孔率可提升1.6至2.5倍以上，經車廠嚴格測試評估結果優於既有相同強度規格之汽車用鋼產品。