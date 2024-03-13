中鋼成功開發熱軋高擴孔型高強度汽車用鋼系列產品
國際市研機構 MarkLines預估2024年全球汽車銷量達9,225萬輛，年增率2.7%，另《經濟學人智庫》近日報告也預測2024年全球電動車銷量可望達1,490萬輛的水準，且占全球新車銷量的24.6%。中鋼採取創造難以替代的差異化競爭優勢策略，繼成功開發電動車馬達用「超能效自黏塗膜電磁鋼」後，近期再成功開發及量產「熱軋高擴孔型高強度汽車用鋼」，包括HM590T-FB、HM620T-FB及HM780T-FB等系列產品，並通過日系、美系車廠國際規格驗證，已應用於安全帶扣件、安全氣囊氣體產生器機殼及控制臂等需特定加工成形的車用零組件，力助中鋼擴大車用鋼供料範圍，爭取全球車市復甦成長商機。
汽車車身骨架、內裝件、底盤件、鈑金件的總重約佔車體重量的75%，根據研究顯示，車體每減重10%，可減少燃油或電力消耗6至8%，故全球主要鋼廠皆以開發先進高強度汽車用鋼為發展策略，透過車體輕量化來提高燃油車效率或提升電動車續航力。汽車用鋼須兼具高強度及易加工成形性的品質機能要求，相對生產技術困難度高，其產製能力被視為鋼廠競爭力之重要指標，中鋼20年前即投入汽車用鋼開發，並不斷提升及優化生產設備與產製技術，同時因應汽車車體各部位的不同設計與加工需求，已發展各種不同加工特性的高強度汽車用鋼，去(2023)年中鋼440MPa強度等級以上的熱軋高強度鋼材供應量達37萬公噸，且最高強度等級不僅已跨越1000MPa，可供應的厚度範圍也從最薄的1.6mm含括至最厚的20mm，並持續擴大可供應尺寸範圍。
近年來隨著汽車零組件外觀越趨複雜，汽車用鋼加工不再只是簡易的折彎成形，還必須符合凸緣、伸緣、開孔後擴孔等嚴苛加工需求，中鋼為加速擴孔型高強度鋼產品開發進程，內部組成研發及品管技術團隊，深入解析材料組織與特殊加工成形之冶金機構，不斷精進及創新煉鋼與軋鋼製程技術，並於生產製程中進行動態精準調控，近期所成功開發及量產的熱軋高擴孔型高強度汽車用鋼包括HM590T-FB、HM620T-FB及HM780T-FB等系列產品，強度不僅達到590MPa至780MPa等先進高強度汽車用鋼等級，且符合車廠零部件需要的鋼材銲接、磷化處理、塗裝及耐疲勞等性能，加上擴孔率可提升1.6至2.5倍以上，經車廠嚴格測試評估結果優於既有相同強度規格之汽車用鋼產品。
中鋼成功開發量產的HM590T-FB、HM620T-FB及HM780T-FB等擴孔型高強度汽車用鋼系列產品具備良好加工特性，可供應符合各種強度需求等級的高擴孔率車用鋼材予客戶選擇，並力助業者提升用料良率。此外，中鋼也秉持「下游好、客戶好，中鋼才會更好」的理念，透過多階段及多層次的技術服務，分別於「售前、售中、售後」階段結合技術專家蒞廠服務，協助客戶產品開發與驗證支援；另，中鋼也擁有多位鋼材應用研究領域專家，提供客戶EVI(Early Vendor involvement，早期供應商參與)、協助提升製程效率與先進加工製程技術開發應用等多層次全方位專需服務，讓中鋼供應的鋼材發揮所長，與客戶共同創造更大的產業價值。展望未來，中鋼將持續深化優質汽車用鋼產品的開發，力助車體重量更輕、排碳更低，也協助下游車用部件業者提升競爭優勢，在全球車市復甦成長之際，共同贏得商機。
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