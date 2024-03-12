台鹽挺在地！ 贊助白沙屯媽進香千箱好水 再推通霄海線低碳樂活行

拱天宮白沙屯媽祖進香即將啟程，台鹽公司力挺宗教文化傳承，贊助由通霄精鹽廠生產的台塩海洋生成水作為活動用水，並推薦旅客前往拱天宮進香時，可同時騎乘Youbike前往「台鹽通霄觀光園區」旅遊，來趟知性樂活減碳旅行。

三月瘋媽祖！被暱稱為「粉紅超跑」的白沙屯媽祖，今年進香報名人數已破17萬，創歷史新高，所到之處皆颳起媽祖旋風。眾香燈腳由苗栗通霄拱天宮出發，以無固定時間與路徑移動，全程步行至雲林北港朝天宮，儼然已是另類全民運動。

台鹽公司躬逢其盛，九度贊助由通霄近海水源精煉而成的台塩海洋生成水，以優質、純淨的口感，作為眾香燈腳健康後盾，補給進香隊伍向前的動力。

白沙屯媽祖進香鑾轎將於18日起駕，由通霄精鹽廠廠長劉鴻泉於記者會上代表台鹽公司贊助白沙屯媽祖進香活動台塩海洋生成水，供活動香燈腳飲用，並與苗栗縣長鍾東錦、通霄鎮長張可欣與拱天宮主委洪文華等幹部共同祈求進香活動順利。

2001年上市的台塩海洋生成水，是台灣首支海水水源飲用水，其水源來自通霄在地近海，以獨特純淨與甘甜熟水口感特色，深受好評，台鹽公司九度用好水與信眾結好緣，補充眾香燈腳行程所需水分，力挺地方風土文化資產長「九」傳承。

台鹽公司表示，通霄精鹽廠位於通霄沿海，為台塩品牌食用鹽與包裝水產製重鎮，感恩白沙屯媽護佑，本次贊助台塩海洋生成水，共同推廣通霄在地百年特有的傳統信仰與歷史，讓珍貴宗教民俗能永傳。秉持「取自在地，用於在地，發揚在地」理念，台鹽公司贊助1250箱由通霄精鹽廠產製之海洋生成水，減少環境運輸成本，也向遊客推薦，可騎乘便利的Youbike串聯拱天宮與臺鹽通霄觀光園區，共同實踐樂活永續，打造減碳生活，

而「台鹽通霄觀光園區」佔地遼闊，是中北部熱門遊樂景點，海洋溫泉泡腳溪屬行家最推私房景點，紓壓療癒、一解身心疲勞；熱門打卡景點，特色巨型鹽包與海洋鹼性離子水裝置，入園遊客必拍；鹽鄉小棧特色美食更是饕客最愛，好吃好玩免門票，玩家千萬別錯過。