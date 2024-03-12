房價創新高這樣變出來的？新北17最貴建案、7個有備註

政策打房不斷，買氣已放緩，可是實價資料仍不斷有建案創新高。住展雜誌近日統計2月揭露的新北市預售屋、新成屋實價揭露資料，結果有資料的17個行政區中，有7區最高價建案備註「含裝潢」，或是「露台戶」。

住展雜誌發言人陳炳辰指出，過去景氣不好時，有些建案為了「護價」，會賣屋送裝潢，以保持原來單價，讓大家以為房價沒跌，並避免已購戶退戶。

目前房市買氣並不差，很少建案採取送裝潢方式促銷，新建案含裝潢出售，可能是樣品屋，也可能是為了方便出售，訴求一卡皮箱就可入住，當然也可能是為了拉高單價，為其剩餘未售戶別，或是下一個建案鋪路。

他表示，含裝潢的新屋，一坪至少可多個5萬元，甚至更高，雖然在建備註欄中會註明，但是仍帶來「房價持續上漲」、「區域又創新高」等印象，也能拉升區域建案平均房價。

根據住展雜誌統計今年2月揭露的新北17個行政區新建案交易資料，平均單價最高為永和，均價一坪77萬，其次為板橋72萬，中和、新店、新莊、三重、土城都達6字頭，泰山、林口5字頭，其他都在3、4字頭，僅金山2字頭。

由於新建案大多在交易後一個月左右才登錄，實價資料會有遞延情況，2月揭露的交易，實際交易時間多在2023年12月11日至2024年1月10日。

統計資料顯示，17個行政區最高單價建案，有7個備註「含裝潢」，或是「露台戶」，其中新莊、中和都有建案備註露台戶，一坪成交到82萬元，汐止、三峽最高單價分別為63萬、61萬，也都是露台戶。

泰山最高單價建案則是備註「含裝潢」、五股建案一坪成交54萬元也是含裝潢。