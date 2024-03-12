台中3大亮點重劃區 房仲曝：這區最受期待、房價坐6望7

台中市重劃區遍地開花，哪個最值得期待？引網友熱議。信義房屋中三區協理方浩銓歸納，三大亮點重劃區，包括14期重劃區堪稱「最大且最受期待」，房價「坐6望7」，水湳經貿園區是「最多元發展」，G0機捷特區則是「發展最快」，全都集中在北屯區。他建議，有剛性需求的購屋族群，建議考慮發展性顯著的重劃區，無論是自住或未來有換屋需求，都會更有保障。

方浩銓認為，今年台中市最受期待的重劃區，非14期莫屬，14期重劃區是近幾年開發規模最大，也是低密度、高綠覆蓋率的熱門重劃區，區段內有昨天開工的台中巨蛋、北屯運動中心、漢神洲際購物中心、統一集團即將投資打造的「太子置地廣場」等重大建設，將陸續完工。

方浩銓說明，14期重劃區地理位置優勢，包圍生活機能成熟的11期重劃區，西接水湳經貿園區、往東接壤G0機捷特區，串連重點發展的重劃區。扣除公設用地後，住宅區約9成，過去還沒有大樓建案落成，今年下半年預計會有新大樓成屋陸續點交，以及推出更多新建案。若以相鄰的水湳經貿園區房價做基準，水湳預售單價已經有出現8字頭，14期預售單價「坐6望7」。

方浩銓認為，水湳經貿園區腹地大且重大建設多，商業氣息濃厚，緊鄰中央公園的「文商段」有商辦、百貨、餐飲酒店，且鄰近逢甲商圈與七期，同時也有中國醫藥大學、逢甲大學與研究單位等進駐，「最多元發展」，吸引指標建商推案。