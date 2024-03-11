賴清德接見日本台灣商會聯合總會 盼雙方更加深化

副總統賴清德今（11）日上午接見「日本台灣商會聯合總會回國訪問團」時表示，台日關係深厚，兩國都位居「第一島鏈」關鍵戰略位置，是民主共同體。台日在經貿方面的合作也十分密切，相信在全球智慧化時代來臨的未來，臺日定可創造雙贏，也對世界經濟繁榮做出貢獻。

賴清德致詞時表示，他今天非常高興代表蔡總統在總統府與大家會面，也感謝大家長期以來對台灣有錢出錢、有力出力。數10年來，大家在日本奮鬥打拚，事業有成後還不忘關心自己國家，令人非常感動。

賴清德指出，台灣與日本關係非常深厚，面臨各種天災時，彼此更是互相幫助，可說是「患難見真情」；台日在經貿方面的合作也十分密切，相信在全球智慧化時代來臨的未來，台日定可創造雙贏，也對世界經濟繁榮做出貢獻。

賴清德強調，台灣與日本都是民主國家，共同享有民主、自由、人權的價值，兩國都位居於「第一島鏈」的關鍵戰略位置，是民主共同體。他期待未來在大家共同協助下，讓台日關係更加深化，共同對區域穩定和平發展做出更大貢獻。