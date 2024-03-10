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日股火熱 日本央行和退休基金加碼日股ETF大賺

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
日本央行和退休基金加碼日股，尤其愛加碼日股ETF。（路透）
日本央行和退休基金加碼日股，尤其愛加碼日股ETF。（路透）

日本政府不但是日股大戶，尤其更愛買ETF。日經新聞報導，日本銀行（即日本央行）投資在日股ETF的獲利金額，已達到34兆日圓，統計顯示日本銀行過去十年來買了37兆日圓的ETF，已是全世界最大買家，而根據大型金控內部的最新分析，除了日本銀行之外，日本政府主導的退休基金群，更是後來居上成為新生代的日股ETF主力買家。

如今日股大漲，已使不論是日本央行或是政府退休基金都有可觀的未實現收入。日本銀行大約是在十年前安倍政府時代起，開始加碼日股ETF，一家金融業高層形容，若以現在日股爆發式成長的結果來看，這是安倍留下的「政治遺產」，這些股票基金隨著日股大漲，到今年二月底的市場價值約為71兆日圓，帳面獲利已經超過34兆日圓。

而在日本銀行起頭大買日股ETF之後，日本政府的退休基金，成為主力接棒者。大型金控高層對此指出，光是以去年三月來看，當時日本央行透過ETF持有日股金額的市值接近55兆，而日本主要退休基金持有日股市值則高達66兆，合計當時就有120兆，也可見日本這些政府背景的退休基金加碼力道，估計到今年三月，總持股市值已來到了150兆日圓，約佔日股總市值的15%。

不具名的大型金控內部分析，這些大買日股ETF的日本主要退休基金，包括了日本政府養老投資基金（GPIF）、地方政府退休基金協會（PAL）、國家公務員共濟組合連合會（KKR）、日本私校振興共濟事業園（PMAC），若以去年三月數據來看，以日本政府養老投資基金（GPIF）、地方政府退休基金協會（PAL）資產規模分別在205.3兆、51.8兆最多。

據去年的統計，這四大基金的資產總規模合計共271兆，每家投資日股的比重，都在22.5%至25%上下，平均持股日股的比重在24.5%，其中，日本政府養老投資基金（GPIF）、地方政府退休基金協會（PAL）分別持股日股50.3兆、12.9兆日圓，合計共66.4兆日圓。

日本銀行 日股 退休

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