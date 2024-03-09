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烏龍認錯人！千萬勞斯萊斯國道車禍 全聯澄清駕駛並非林敏雄：勿散播不實訊息
今天上午國道1號北上323公里處台南大灣路段，發生貨車追撞勞斯萊斯車禍，網路盛傳遭撞白色勞斯萊斯的車主疑似全聯創辦人林敏雄。本報記者向全聯求證，烏龍一場。
這起車禍發生在今天上午11時許，國1北上323公里處台南大灣路段外側車道，發生兩車追撞事故。根據記者爆料網，1輛要價逾2千萬的白色勞斯萊斯Ghost，被後方貨車追撞，車尾毀損。勞斯萊斯的駕駛下車處理交通事故，民眾誤認是林敏雄。
全聯表示，關於今天有媒體報導「國道1號貨車撞千萬勞斯萊斯，車主疑似為全聯董事長一事」，此消息為烏龍認錯人事件，請外界停止散播不實訊息，本公司特此澄清。
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