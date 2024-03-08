台塑發兩點聲明 澄清「台塑餐飲」非屬相關子公司

蘇丹紅辣椒粉食安事件延燒，近期傳出「台塑餐飲美食調理公司（簡稱台塑餐飲）」所製作之10種醬料、鍋底料及調理包也有使用。對此，台塑（1301 ）集團今（8）日急發兩點聲明，澄清「台塑餐飲」非屬台塑企業相關子公司。

台朔環保科技強調，本公司出品所有產品與「台塑餐飲」無任何有代工、包裝等業務合作來往。且一向秉持食品安全謹慎的理念，對每一項產品做完整的檢驗及把關，提供消費者最優良、安全的食品。

以下為《聲明稿》全文：

關於近期國內進口辣椒粉滲有蘇丹紅事件，本公司特此說明澄清。

一、2024年3月7日各媒體報導「台塑餐飲美食調理公司」

(簡稱台塑餐飲)購入滲有蘇丹紅的辣椒粉，製作「台塑麻辣鍋底」等10種醬料、鍋底料及調理包。

「台塑餐飲」非屬台塑企業相關子公司，本公司出品所有產品與「台塑餐飲」無任何有代工、包裝等業務合作來往，特此澄清聲明。

二、本公司一向秉持食品安全謹慎的理念，對每一項產品做完整的檢驗及把關，提供消費者最優良、安全的食品。

台朔環保科技股份有限公司