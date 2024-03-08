台塑發兩點聲明 澄清「台塑餐飲」非屬相關子公司
蘇丹紅辣椒粉食安事件延燒，近期傳出「台塑餐飲美食調理公司（簡稱台塑餐飲）」所製作之10種醬料、鍋底料及調理包也有使用。對此，台塑（1301 ）集團今（8）日急發兩點聲明，澄清「台塑餐飲」非屬台塑企業相關子公司。
台朔環保科技強調，本公司出品所有產品與「台塑餐飲」無任何有代工、包裝等業務合作來往。且一向秉持食品安全謹慎的理念，對每一項產品做完整的檢驗及把關，提供消費者最優良、安全的食品。
以下為《聲明稿》全文：
關於近期國內進口辣椒粉滲有蘇丹紅事件，本公司特此說明澄清。
一、2024年3月7日各媒體報導「台塑餐飲美食調理公司」
(簡稱台塑餐飲)購入滲有蘇丹紅的辣椒粉，製作「台塑麻辣鍋底」等10種醬料、鍋底料及調理包。
「台塑餐飲」非屬台塑企業相關子公司，本公司出品所有產品與「台塑餐飲」無任何有代工、包裝等業務合作來往，特此澄清聲明。
二、本公司一向秉持食品安全謹慎的理念，對每一項產品做完整的檢驗及把關，提供消費者最優良、安全的食品。
台朔環保科技股份有限公司
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言