外交部：紐約將舉辦台灣性別平等週 促進婦女經濟權能

外交部指出,第68屆聯合國「婦女地位委員會」大會(The Commission on the Status of Women, CSW)將於2024年3月11日至22日在紐約舉行,外交部將續與我國NGO合作,於該大會期間在紐約舉辦「台灣性別平等週」(Taiwan Gender Equality Week, TGEW)系列活動,為呼應本屆CSW大會主題,今年活動將以「促進婦女經濟權能」為主軸進行規劃,從文化角度展現台灣推動婦女賦權及性別平權過程中,女性突破傳統框架,帶領產業創新及經濟發展的努力與貢獻。

今年「台灣主場論壇暨台灣女力文化體驗」預定於美東時間3月13日晚間6時(台北時間3月14日上午6時)在我駐紐約辦事處舉辦,將以「Fostering Women and Girls' Financial Resilience」作為論壇主題,邀請金融研訓院黃崇哲院長與全球性平夥伴分享我公私協力提升女性經濟力及金融決策參與權的成功案例,另國際女法律人聯盟(International Federation of Women in Legal Careers, FIFCJ)副主席史考特(Denise Scotto)及美國前國務院全球婦女議題無任所大使Kelley Currie將再度同台,共同見證台灣女力成長,該論壇將在外交部YouTube和FB直播。

論壇結束後接續辦理台灣女力文化體驗活動,由「掀海風」、「隆元茶莊」等傑出女性企業家代表及屏東縣基督教女青年會常務理事林春鳳,引領國際友人親手製作文化藝品,體驗台灣女性如何運用在地深厚文化底蘊,推動地方經濟創生與決策參與,發展為成功的經濟模式。

今年「台灣性別平等週」特別以蝴蝶意象設計活動主視覺,展現女性破繭而出的創新與韌性,期望建立台灣女力的國際品牌。並首次嘗試製作4支直式短影音,分別以「T」aiwan for her、「G」ender equality、「E」quality Taiwan及「W」omen power為題,呈現台灣女性經濟力及推動性別平權的努力與成果。影片已上傳外交部相關社群媒體,歡迎各界上網觀看「T、G、E、W」系列短片,並按讚及分享,一同推播台灣經濟女力。

另外,今年我國NGO及地方政府將在CSW大會期間舉辦33場NGO CSW平行會議,盼與國際社會分享台灣各界運用教育、政策、社會關懷等各面向促進女性經濟賦權的經驗與成果。

外交部自109年起與婦權會共同辦理「台灣性別平等週」,今年「聯合國婦女地位委員會」大會主題為「從性別平等視角解決貧困並加強體制和融資,從而加快實現性別平等及增強全體婦女和女孩權能」,政府與民間將繼續攜手,協力運用我性平優勢議題向國際發聲。歡迎各界於活動期間在婦權會X平台@WomensRightsTW發起的性平倡議活動,以#TaiwanforHer及#EqualityTaiwan等進行線上串連,並關注外交部FB及X等社群平台,共同宣傳台灣推動性別平等成就,並呼籲全球落實性別平等的永續發展目標。