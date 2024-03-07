景氣回溫！台經院1月製造業燈號 兩年多來首亮黃紅燈

台經院今天發布1月製造業景氣燈號，由於主要經濟體終端需求逐步改善，經濟成長平穩，製造業在供應鏈庫存逐漸去化下，景氣已出現好轉跡象。加上去年同期適逢農曆春節工作天數較少，致使基期較低，1月整體製造業景氣信號值由112年12月12.19分，增加3.85分至16.04分，燈號為代表景氣揚升的黃紅燈，是2021年10月、兩年多以來首亮黃紅燈。

台經院指出，主要經濟體製造業PMI仍落在榮枯線之下，但1月各國PMI數值皆較前月上揚，顯示全球製造業前景已出現改善。國內製造業受惠於AI、高效能運算等商機持續發酵，加上去年同期適逢農曆春節長假，工作天數較少致使基期較低，使得進口、外銷訂單與生產等指數年增率由負轉正，出口續呈雙位數成長，推升原物料投入、需求等面向指標表現。

台經院指出，就113年1月景氣信號各主要組成項目觀察，有3個項目分數增加、2項減少，經本院試算模型加權後，信號值增加3.85分。其中以原物料投入面增加2.26分最大，需求面及售價面增加2.07分及0.32分，經營環境面減少0.76分，成本面減少0.04分。燈號落於代表景氣揚升的黃紅燈。

台經院指出，整體來看，全球主要經濟體終端需求逐步改善，經濟成長將呈平穩，製造業在供應鏈庫存逐漸去化下，景氣已出現好轉跡象。國內製造業因去年1月逢農曆春節及元旦，比較基期偏低，年節前備貨需求增加及新興科技應用商機持續熱絡，包括塑橡膠、化學、基本金屬等傳統產品或者是資通與視聽、電子零組件等科技產品，出口、生產及外銷訂單表現皆優於前月，1月台經院製造業景氣信號值彈升至16.04分，從代表景氣低迷的黃藍燈轉為景氣揚升的黃紅燈，分數創2021年9月以來新高，也是2021年10月以來首亮黃紅燈。

展望未來，美國非農就業指標增強，消費者物價指數（CPI）年增率縮小，歐元區製造業PMI創9個月以來新高，日本製造業業者對未來前景持續樂觀，中國製造業雖因房地產市場低迷回升力道平緩，顯示今年全球製造業景氣應較去年改善。國內製造業因2月適逢農曆春節假期，工作天數較去年同期減少4天，基期偏高將使相關指標漲幅縮小，因此，有關2月製造業表現，宜以1-2月信號值或燈號結果一併觀察，排除春節因素，較能釐清未來的趨勢。不過未來仍須留意中國經濟復甦、歐美升息遞延效應、地緣政治緊張及美中科技戰等不確定因素，影響消費及投資力道，進而衝擊製造業未來表現。