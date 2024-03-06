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奇美實業攜手農田水利署 辦理植樹活動

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導
農田水利署署長蔡昇甫（右）與奇美實業副總經理陳世賢（左）共同為奇美楷木綠廊揭牌。奇美提供／照
農田水利署署長蔡昇甫（右）與奇美實業副總經理陳世賢（左）共同為奇美楷木綠廊揭牌。奇美提供／照

奇美實業6日攜手農業部農田水利署嘉南管理處合作舉辦「嘉南大圳水圳綠道植樹養護計畫」。奇美表示，本次參與農田水利署的植樹計畫，就是希望將園區護樹理念向外衍生推廣。

奇美透過經費贊助認養水圳周邊植樹及養護活動，預計第一階段植樹總長度1.1公里，未來將以5年的時間種植超過500棵喬木。本次活動的種植樹種為「黃連木」，除了周遭環境條件適合其生長，黃連木也因樹幹堅挺筆直、木材質地堅硬可靠，自古有著正直的意涵而被稱作為「楷木」，與奇美集團長期秉持的誠信經營理念不謀而合，此路段也將命名為「奇美楷木綠廊」。

奇美指出，為傳承許文龍先生愛鄉愛土的永續精神，特別將此次植樹活動結合新進同仁的教育訓練課程，希望透過每位新人親手種下樹苗，為水圳打造新風貌，為下一代留下更美好的環境，具體實踐奇美「Clean & Green」的永續願景。

奇美於2018年響應政府綠能政策，將位於善化的閒置工廠用地轉型為太陽能電廠，成為年發電量超過2千萬度的「奇美綠能園區」。園區秉持「樹電共生」理念，在打造電廠的同時以最大限度保留園區內超過2萬棵樹，2021年起更與屏東科技大學合作，透過園區內生態調查以及生態保育措施，打造更友善的生態棲地。本次奇美參與農田水利署的植樹計畫，就是希望將園區護樹理念向外衍生推廣。

本次植樹路段的嘉南大圳，由日人八田與一工程師於1930年建造完成，是當時亞洲最大的灌溉系統，豐沛的水源長期滋養嘉南平原土地與人民。奇美集團創辦人許文龍先生感念八田與一工程師對台灣的貢獻，曾親塑其銅像表達敬意。

奇美實業將植樹活動與新人訓練課程相結合。奇美提供／照
奇美實業將植樹活動與新人訓練課程相結合。奇美提供／照

太陽能電廠 水利署 生態保育

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