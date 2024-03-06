奇美實業攜手農田水利署 辦理植樹活動

奇美實業6日攜手農業部農田水利署嘉南管理處合作舉辦「嘉南大圳水圳綠道植樹養護計畫」。奇美表示，本次參與農田水利署的植樹計畫，就是希望將園區護樹理念向外衍生推廣。

奇美透過經費贊助認養水圳周邊植樹及養護活動，預計第一階段植樹總長度1.1公里，未來將以5年的時間種植超過500棵喬木。本次活動的種植樹種為「黃連木」，除了周遭環境條件適合其生長，黃連木也因樹幹堅挺筆直、木材質地堅硬可靠，自古有著正直的意涵而被稱作為「楷木」，與奇美集團長期秉持的誠信經營理念不謀而合，此路段也將命名為「奇美楷木綠廊」。

奇美指出，為傳承許文龍先生愛鄉愛土的永續精神，特別將此次植樹活動結合新進同仁的教育訓練課程，希望透過每位新人親手種下樹苗，為水圳打造新風貌，為下一代留下更美好的環境，具體實踐奇美「Clean & Green」的永續願景。

奇美於2018年響應政府綠能政策，將位於善化的閒置工廠用地轉型為太陽能電廠，成為年發電量超過2千萬度的「奇美綠能園區」。園區秉持「樹電共生」理念，在打造電廠的同時以最大限度保留園區內超過2萬棵樹，2021年起更與屏東科技大學合作，透過園區內生態調查以及生態保育措施，打造更友善的生態棲地。本次奇美參與農田水利署的植樹計畫，就是希望將園區護樹理念向外衍生推廣。