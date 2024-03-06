中油石化事業部 捐10台再生電腦給中芸國小

中油公司石化事業部今（6）日捐贈10台再生電腦給中芸國小，希望透過數位學習設備擴充的方式，為林園子弟們建構更完善、便利的網路教學。

中油石化事業部積極投入社會公益，近年來已捐贈近百台電腦予林園各個小學。對此，行政室主任王俊堯表示，石化事業部在公益事業向來不落人後，對於林園子弟的教育尤為關心，希望透過再生電腦捐贈的方式，將校內較為老舊的設備汰舊換新，讓每位學生都有機會使用學習，降低數位落差，促進在地學子適性學習及發展，也讓資源活化再創價值。

中芸國小也特別頒發感謝狀予石化事業部，校長郭榮全表示，非常感謝石化事業部捐贈電腦硬體設備，不僅能夠提升教學品質，也能讓孩子們在更好的學習環境中成長。

除了積極提升教育環境、資源以外，石化事業部平時也會舉辦、參與贊助各項社會公益活動，如寒冬送暖、迎新贈春聯等，為得就是讓林園鄉親們都能有更舒適、舒心的家園，而在落實企業社會責任上，事業部也是積極配合淨零政策，以「優油、減碳、潔能」為核心策略，希望能為林園建構更智慧、安全、潔淨、永續的未來。