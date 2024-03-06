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都更加值！60年老公寓1.27億成交 單價346.5萬創新高

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

老公寓也出現上億身價。據實價最新揭露，交易兩筆破億元的公寓交易，一棟為台北市中正區臨沂街24巷一處公寓，去年底交易三樓戶共36.66坪，總價約1.27億元、單價高達346.5萬元，創實價登錄以來，排除一樓交易的台北市公寓最高單價，其備註顯示該建築具重建或重劃、都更等效益；而緊鄰該基地的濟南路二段公寓，同樣三樓戶成交約1億元、單價282.3萬元。

第一建經研究中心副理張菱育表示，這兩筆公寓屋齡至少59年以上，加上該街廓已進行都更整合多年，推測應是已邁入最後尾聲，使開發商重金購入取得完整產權；而該基地鄰近捷運忠孝新生站，近華山藝文特區，所在位置相當精華，且臨沂街一帶少有新建案推出，目前同路段的預售新案成交價約落在150萬元左右，買家收購本戶老公寓的單價看似高昂，但實際上分批整合的價碼有高有低，可攤平整體取得成本，且都更可享有容積獎勵，對業者而言仍具開發誘因。

台灣房屋集團趨勢中心統計2023年台北市單層公寓成交破億元的交易，共有4筆，除了這次的兩筆億元都更公寓外，還有大安區信義路四段的一處公寓，9月成交一樓戶1.1億元、單價395萬元，共27.85坪，屋齡約51年備註說明有都更效益，不過現在仍出租給診所營業中。另外一筆則為五分埔店面，雖屋齡已48年，不過因為有增建和地下室空間，所以也創下破億身價。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，由於目前建商購買土地申請貸款，仍有限期18個月開發的壓力，加上都會區素地有限，且政府鼓勵都更危老，因此越來越多建商參與整合工作。台北市老公寓創高價，不外乎兩個條件，若非店面收租效應，就是有都更危老用途，若老公寓所在地段精華，又進入都更整合尾聲，本身還具昂貴裝潢或其他可估算之損失，建商通常會給予屋主補償，產生高價收購整合的結果。

2023年台北市億元公寓交易案。資料來源／台灣房屋
2023年台北市億元公寓交易案。資料來源／台灣房屋

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