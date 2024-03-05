藍線核定 專家點名4處「台中人購屋發財機會點」

台中第2條捷運、捷運藍線日前獲行政院核定，預計10年後完工。元宏不動產加值服務平台研究總監陳傑鳴表示，藍線橫貫台中精華區，可大幅縮短沙鹿、龍井到市中心通勤時間，沿線還有不少平價區，是台中人購屋機會點。

陳傑鳴表示，台中近年房價大漲，市中心精華區單價動輒6、7字頭，去年第三季房貸負擔率已達50.3%，等於買了房子，一半家庭收入要繳貸，民眾購屋壓力遽增。

而台中藍線第一階段經過龍井、沙鹿、西屯、西區、中區、西區與東區，全線設高架車站八座、地下車站十二座，共二十座車站。

根據實價資料顯示，台中藍線行經的區域，近三年區域大樓華廈產品成交價格，2023年沿線各區域以西屯每坪平均成交52萬最高；龍井、沙鹿、西區、東區房價約每坪30萬~35萬元；中區及梧棲還在2字頭。

陳傑鳴表示，未來在面對房價漲幅已大、政府持續調控房市、台中房市長期供給過剩的風險下，2024龍年台中整體房市要繼續噴發不容易，不過，藍線低基期區域，有題材的區域則相對看好，有望成為龍年台中房市最強區域。

對於台中因為捷運藍線興建，他認為有四大潛力區值得關注，首先是沙鹿及龍井。

陳傑鳴表示，沙鹿、龍井近一年新屋大樓均價約3字頭，是目前台中新屋的平價區塊，這兩區在近年台中市府積極發展海線區域下，未來除了有捷運藍線的興建利多外，更是目前中科效益的主要受惠區，有機會磁吸中科外溢買盤，即便近年房價快速走高，龍井與沙鹿房價在目前台中各區房市中，仍相對低基期，仍有向上的潛力。

其次是東區，東區為台中早期精華區，因台中城市發展重心西移，有逐漸沒落的狀況。不過近年台中市府力推東區再造，積極整頓市容，已吸引秀泰影城百貨、三井百貨及艾美酒店陸續進駐，區域房市近年漲幅雖不若西屯等強勢區塊，但已有穩定復甦跡象。

特別是2023年區域大樓房價還每坪成交約34.79萬，相對同樣區域機能完整的狀況下，房價與西屯等一線區卻差距很大，估計未來隨捷運藍線興建，將有機會成為拉動東區房市的利多，東區有望再起。

第四是西屯區，西屯雖是目前台中房價最高的區域，但區域題材相當多，在捷運綠線、藍線、重劃區開發、中科效應的眾多利多下，估計將持續引領市場風潮，維持強者恆強的狀況，區域保值與增值潛力都不錯。