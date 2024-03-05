2024長榮航空招募百名地勤新血 大學畢業起薪4.3萬

長榮航空（2618）年度地勤招募作業正式啟動，此次預計聘用19個不同職類地勤人員，超過百名職缺，大學畢業起薪43,000元起，具有專業證照及經驗者薪資個別議定，報名日期自即日起至3月13日止，歡迎對航空懷抱熱情與夢想的青年踴躍報考，有意報考者可透過長榮航空網站http://www.evaair.com報名。

長榮航空因應日益蓬勃的旅運市場需求，今年將再引進三架波音787-9客機、一架波音787-10客機、及一架波音777F貨機，為配合機隊數增加及航班運能提升，此次將招募客運運務、貨運運務、客服人員、營業、餐勤管理等一般職類，以及培訓航機工程師、簽派/航技、資訊工程師、倉儲設備維修、財務、航空安全、醫師及護理師等多項專業職類；為配合公司持續推動ESG政策以及強化資安管理措施，此次也將招募氣候變遷及環境管理、資訊安全管理的專才。

長榮航空表示，為了讓員工得以適才適所，錄取者將依專長分配至相關單位，工作地點為桃園/高雄國際機場、桃園南崁總公司及台北市區等地，未來也將會依照員工的興趣、能力，安排員工輪調至不同領域學習，並有機會派駐海外歷練；此次招募預計今年6~8月分梯報到，讓今年應屆畢業生可無縫接軌步入職場。

長榮航空除了增聘地勤人員外，機師採全年隨時接受報名方式招募，依交機時程規畫，今年預計晉用約200名機師；空服員今年則於2月及3月進行招募，並安排分梯受訓，後續會再依實際需求，採滾動式招募，並將於長榮航空全球資訊網刊登徵才資訊。