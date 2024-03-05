新北市去年第4季預售屋總價量「這一區」連五季奪冠

新北市地政局表示，新北市去年第4季預售屋實價登錄，共計揭露5,691件，總成交金額1064.7億元，本季受到指標性個案影響，加上交通、區位等條件優勢下，統計全市總交易量及成交金額分別增加35.8%、40.1%。其中三重區申報件數1,651件、成交總金額334.2億元，皆為全市之冠，且已連續五季奪冠。

新北市地政局地價科科長蕭湘君表示，分析2023年第4季板橋、土城、永和、中和、三重、蘆洲、新莊、新店、樹林、汐止等十個蛋黃區的預售屋，成交單價區間以每坪60-70萬元占比近57.9%為最高，總價以1,500-2,000萬元為主流，占比約35%；其他非蛋黃行政區成交單價每坪多介於40-50萬元，占比近33%，總價以1,000-1,500萬元為主，占比近44%。

另分析交易熱絡行政區，成交均價以板橋區居首；另與前季相比，新莊區本季成交均價上漲9.3%，主要因為本季新莊副都心、頭前重劃區內有大批預售屋成交案例。板橋區、新店區、三重區、中和區及新莊區，每坪單價63.2萬元-72.3萬元，其次土城區、泰山區、林口區成交均價每坪50.2萬元-59.0萬元，最後則為淡水區每坪成交均價37.5萬元。

此外，主流產品以三房二廳二衛為大宗，該類建物面積多為42至54坪，平均總價新店區2,956萬元最高，三重區、中和區、板橋區、新莊區、土城區及泰山區次之，介於2,258至2,887萬元間，最後林口區、淡水區則分別為1,910萬元、1,491萬元。

至於2023年第4季預售屋建案備查情形，全市預售建案申報26件，較上季減少36.6%，總戶數3,735戶則較上季減少32.3%，其中委託不動產代銷業銷售計20件，占約76.9%，代銷總金額為496億元，較上季金額減少32.7%。總戶數行政區分布上三重區2,038戶居冠，永和、土城、林口及五股等區亦屬熱絡，上述五個行政區申報總戶數2,945戶約占全市比率78.8%。

地政局說，所有預售屋銷售資訊及定型化契約、季報資訊均已公布於「新北不動產愛連網」交易安全、實價登錄專區，歡迎各界多加利用。「新北不動產愛連網」網址：https://i.land.ntpc.gov.tw