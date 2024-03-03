經濟選書／生成AI應用 引爆工作革命

韓國AI新創企業Upstage開發的「AskUp」，也是上市後隨即展現暴風成長。AskUp是用戶在Kakaotalk上拍照或傳送訊息後，就能立即閱讀內容並回覆的聊天機器人服務。

該服務推出一個半月後，就累積75萬人次的使用者。AskUP用戶使用手機拍攝文件傳送到App，便會啟動光學字元判讀（OCR）技術辨識文字，進而摘錄文字大意及排版整理。不僅如此，用戶拍攝零食包裝的營養成分傳送之際，若同時詢問過敏的人可不可以吃，AskUP還能辨識出該零食可能引發過敏反應的成分。

若加上圖像生成式AI並要求：「請畫出穿著韓服的女性、男性」，就會看見穿著形形色色韓服的男女登場；如果更進一步使用微調技術，光是輸入三到五個單字，就能看見AskUP繪製出近乎寫生水準的鮮明圖像。

韓國求職徵才網站Saramin推出「AI面試教練」服務，以ChatGPT概念將事先寫好的平面自我介紹為本，由AI針對個人需要生成特製面試題目，還能以求職者的自我介紹內容作為根據，解釋為什麼會出現那些題目。

如果說以前上購物網站只能用文字搜尋感興趣的事物，現在有公司正在開發可讓用戶親自挑選圖片，由AI推薦GPT技術的時尚設計師服務。

矽谷新創公司YesPlz AI將ChatGPT用在時尚領域，並利用這技術開發「時尚變形金剛」的機器學習模型，該模型會儘可能縮小時尚界使用的單詞範圍並搜索出相關內容，例如輸入「今晚有慈善派對，該穿什麼好？」就能獲得從頭到腳的造型建議，以及完全不同風格的服裝推薦。

2023年4月綜合旅遊服務網站智遊網（Expedia），推出由ChatGPT驅動的「旅行計畫聊天機器人」示範版本。

假如想要和家人們前往新加坡，展開四天三夜的旅行，以前必須先到網路搜尋最低價機票，再到網站搜尋飯店預定住宿。為了排出旅遊計畫，還要特別搜尋部落格和YouTube影片查詢值得參觀的景點，再一一決定，這就是一般制定旅遊計畫時所需的順序。然而智遊網連動ChatGPT後，使用者可以用一句：「預計在9月1日至5日去新加坡旅遊，請幫忙訂最便宜的機票和四星級飯店」簡單結束行程預約流程。

這個服務還能透過聊天視窗推薦值得去的地點、該停留的地方、移動方法、知名景點及娛樂活動等。

智遊網擁有最新的旅行相關訊息和龐大資訊庫，因此串聯ChatGPT的瞬間，讓即時找尋符合使用者需求的最新資料並進行預約這件事成為現實，這意味著ChatGPT結合現有應用程式後還能採取「行動」，比起之前只是透過學習資訊給出答案的程度更進一步，這正是世界頂尖網路企業紛紛投身於ChatGPT服務的原因。

（摘自《AI生成時代的工作革命》，天下雜誌出版）