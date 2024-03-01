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景氣回溫出遊旺盛 去年國道服務區營業額創歷年新高

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
國道服務區去年營業額前五名、客單價前三名錶。高公局提供
國道服務區去年營業額前五名、客單價前三名錶。高公局提供

景氣回溫出遊旺盛，交通部高公局統計去年國道15個服務區整體營業額總收入達50.9億元，創下歷年新高紀錄，年度營業額由清水服務區蟬聯冠軍，客單價冠軍仍是蘇澳服務區。

高公局表示，由於國道服務區主要客群是出遊用路人，去年受惠於疫情後出遊潮，及有七個連續假期，再加上多處服務區整修新風貌，帶動整體營收達50.9億元，超越2016年高點41.67億元，首次突破50億元大關。除古坑、南投服務區因換約裝修施工外，其餘服務區去年均創歷史新高營收。

統計顯示，去年各服務區排名最高是清水7.61億元，第二至四名是關西5.5億元、西螺5.11億元、泰安4.99億元，均是首度突破或接近5億元，而第五名的東山，也是超越往年3億元等級，來到4.4億元。而各服務區去年營收均提升至億元以上，包含因五楊通車影響營業額的中壢1.31億元，唯一處於平面道路的石碇1.32億元，及位處國3末端的關廟1.48億元，各服務區營展現亮眼。

在客單價方面，近三年持續成長，由2021年144元、2022年155元增加到2023年為159元，第一名仍是由一站購足東部知名伴手禮的蘇澳服務區(204元)奪冠，而第二、三名則是清水(200元)及南投(176元)，綜歸客單價前三名服務區的特色，主要是以旅遊客群為主，民眾出遊後購買在地特色伴手禮，衝高客單價。

另以去年營業額「最高」來說，「最高月份」是1月的5億7,807萬元，「整體單日最高」是1月24日大年初三4,295萬元，「單一服務區單日最高」則是清水服務區大年初二677萬元，均顯示春節期間出遊或返鄉的車潮人潮帶來國道錢潮。

西螺、東山、關廟、新營等多處服務區商場整修後提升去年營業額，而近期具原住民及在地特色的南投服務區，和室內戶外景觀都美麗的古坑服務區均重新整修完成，提供新風貌的優質休憩環境，各國道服務區貼心提供用路人餐飲購物、優質公廁、駕駛人休息室、淋浴間等服務，確保長途行車安全與旅遊品質，用路人都可善加利用。

國道 營收

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