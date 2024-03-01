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一卡通甩併購傳聞辦設計競賽 高額獎金挖掘新銳設計師

聯合報／ 記者蔡世偉／高雄即時報導
一卡通公司首次與「放視大賞」（Vision Get Wild，VGW）合作，舉辦總獎金合計高達35萬元的設計競賽。圖／一卡通公司提供
一卡通公司首次與「放視大賞」（Vision Get Wild，VGW）合作，舉辦總獎金合計高達35萬元的設計競賽。圖／一卡通公司提供

近日傳出與LinePay談併購的一卡通公司，在發聲明否認後，今天甩併購傳聞，宣布首次與「放視大賞」（Vision Get Wild，VGW）合作，參與今年「2024放視大賞」創意設計節活動，舉辦總獎金達35萬元的設計競賽。 

致力於發展支付基礎建設的的iPASS一卡通，首次參與「2024放視大賞」合作企業贊助獎，競賽以「iPASS一卡通(儲值卡)、iPASS MONEY(電子支付)服務設計」作為主題，鼓勵參賽者可從構思嶄新的服務體驗、優化現有服務方案或提出新服務等設計企畫概念（企畫組），也可重新開發產品原型(Prototype)(產品組)等面向，參與競賽。

一卡通公司董事長廖泰翔表示，即將在5月30日至6月1日於高雄展覽館舉辦的放視大賞，是國內最具指標的數位內容創意設計節，每年均培育出許多優秀的新銳設計師與作品，更是全台最大的數位內容產學合作平台，期望未來可以和新穎設計師共同合作為iPASS一卡通用戶帶來更優質、便利的服務體驗。

一卡通 設計師

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